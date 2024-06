Giornata ricca di novità in casa OPPO: oltre agli smartphone della serie Reno12, la casa cinese lancia due nuovi modelli di cuffie true wireless della gamma Enco. Stiamo parlando di OPPO Enco Air4 Pro e OPPO Enco X3i, disponibili all’acquisto da oggi stesso: andiamo a scoprirle insieme.

OPPO Enco Air4 Pro al debutto con driver da 12,4 mm

Le OPPO Enco Air4 Pro sono cuffie true wireless con un’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore che puntano molto sul rapporto qualità-prezzo. Sono progettate per integrarsi con la serie Reno12 (e non solo) e vogliono distinguersi per la qualità audio, la durata prolungata della batteria e la connettività senza interruzioni, senza scordarsi di design elegante e resistenza.

Sono dotate di una struttura a tre microfoni a doppia uscita, con Ultra-Wide Frequency Active Noise Cancellation con una profondità di 49 dB e una copertura fino a 4000 Hz; i tre microfoni riducono il rumore del vento e altri eventuali suoni di disturbo, garantendo chiamate di qualità anche con venti fino a 20 km/h. Per la cancellazione attiva del rumore hanno ottenuto la certificazione TÜV Rheinland corrispondente, e per l’attività fisica e una maggiore tranquillità c’è la certificazione IP55.

La riduzione dei rumore non riguarda solo l’hardware: le cuffie dispongono della funzione Smart Scene Noise Cancellation, che rileva il rumore di fondo in tempo reale e adatta la cancellazione del suono all’ambiente circostante sfruttando appositi algoritmi, in grado anche di creare una curva di cancellazione su misura per la forma del canale auditivo dell’utente. Quando si ha bisogno di maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda, può entrare in gioco la Transparency Mode.

Le nuove cuffie Enco Air4 Pro mettono a disposizione driver da 12,4 mm e codec Bluetooth LHDC 5.0 con certificazione Hi-Res Audio: supportano una trasmissione ad altissima velocità con bit-rate fino a 1 Mbps, una frequenza di campionamento fino a 96 kHz e una profondità fino a 24 bit; i driver extra large garantiscono un aumento dell’89% dell’area di vibrazione rispetto ai driver dinamici standard da 9 mm, con miglioramenti per il flusso d’aria e passi avanti nel suono, soprattutto nelle basse frequenze. Per ottimizzare ulteriormente la resa, è disponibile l’Enco Master Equalizer, con il quale gli utenti possono passare da una modalità all’altra e personalizzare l’esperienza.

E per quanto riguarda l’autonomia? OPPO offre una durata di massimo 44 ore di riproduzione musicale sfruttando la custodia o di 12 ore con le sole batterie delle cuffie. Con la ricarica rapida, bastano 10 minuti per guadagnare altre 4 ore di musica.

La connettività è assicurata dal Bluetooth 5.4, con una latenza di 47 ms che le rende ideali anche per il gaming o lo streaming. Le cuffie possono essere collegate in simultanea a due dispositivi e sono compatibili con smartphone, tablet e PC con Android, iOS e Windows; gli utenti Android possono inoltre contare sull’accoppiamento semplificato garantito da Google Fast Pair.

Le OPPO Enco Air4 Pro sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi, 18 giugno, nelle colorazioni Moonlight White e Midnight Black al prezzo consigliato di 89,99 euro su OPPO Store e su Amazon. Fino al 21 luglio 2024, sullo shop online ufficiale del produttore gli utenti iscritti alla newsletter possono approfittare di un voucher da 10 euro; in più, sul sito sono acquistabili in bundle con OPPO Watch X al prezzo di 344,99 euro (sempre fino al 21 luglio).

Ci sono anche le OPPO Enco X3i con Alive Audio e Golden Sound 2.0

OPPO lancia oggi anche le Enco X3i, cuffie di fascia leggermente superiore progettate per offrire un audio ben bilanciato con standard Hi-Res Audio. Dispongono di tecnologia Active Noise Cancellation ad alta frequenza e di algoritmi proprietari per immergere l’utente in una qualità audio superiore e in un’esperienza personalizzata.

“Il nostro impegno principale in un mercato in rapida crescita come quello delle TWS è sempre stato quello di offrire a un maggior numero di utenti la soddisfazione di un audio di qualità professionale, di una cancellazione intelligente del rumore e di una personalizzazione dinamica del suono“, ha dichiarato Vito Liu, Head of Audio Department di OPPO. “Con i nuovi auricolari OPPO Enco X3i, stiamo integrando tecnologie top di gamma nella fascia media, affinché un pubblico ancora più ampio possa godere di una qualità del suono premium sempre più immersiva“.

Le nuove cuffie dispongono di un design coassiale integrato con doppi driver dinamici progettati per ridurre al minimo la distorsione, con una sinergia tra woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm che consentono di raggiungere una gamma di risposta a frequenza ultra-ampia da 15 Hz a 40 kHz per bassi più potenti e voci più nitide. Il codec Bluetooth LHDC 5.0 garantisce una trasmissione di qualità e con bassa latenza, qualificando le Enco X3i come dispositivi Hi-Res Audio Wireless.

Secondo quanto sostiene l’azienda, la tecnologia OPPO Alive Audio consente di vivere un’acustica simile a quella di un teatro; le cuffie sfruttano algoritmi proprietari e la funzione di trasferimento HRTF per simulare audio spaziale 3D, creando maggiore profondità. In più, con Golden Sound 2.0, basta un semplice test audio per generare profili personalizzati e regolare in modo più preciso l’uscita.

Come il modello più su, anche qui abbiamo una cancellazione intelligente del rumore certificata TÜV Rheinland con un’ampia gamma di frequenze fino a 4000 Hz e una precisione fino a 49 dB, per il filtraggio di traffico, onde ad alta frequenza e non solo. La tecnologia Smart Scene Noise Cancellation sfrutta tre microfoni integrati per rilevare il rumore ambientale, mentre la Trasparency Mode è perfetta per quando serve avere maggiore consapevolezza di ciò che ci sta intorno. Sono stati inoltre implementati due algoritmi smart, uno per la cancellazione del rumore durante le chiamate e uno per il vento forte, in modo da garantire chiamate stabili e di qualità.

L’apposita area sensibile al tocco sullo stelo delle cuffie consente di regolare il volume, scorrendo il dito. Per una maggiore tranquillità, non manca la certificazione IP55. Le Enco X3i supportano la connettività Bluetooth 5.3 con una latenza di 94 ms, e possono essere collegate a dispositivi Android, iOS e Windows, con passaggio rapido da uno all’altro. Anche qui, gli utenti Android possono contare sulla maggiore immediatezza di Google Fast Pair per l’abbinamento.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 10 ore di riproduzione continua con cancellazione del rumore disattivata, ma con i mAh della custodia si può arrivare fino a 44 ore; la ricarica rapida consente di ottenere altre 7 ore in 10 minuti.

Le OPPO Enco X3i sono disponibili a partire da oggi stesso nelle colorazioni Electric Blue e Meteor Grey al prezzo consigliato di 129,99 euro su OPPO Store e su Amazon. Fino al 21 luglio 2024, gli utenti iscritti alla newsletter riceveranno un voucher di 30 euro da utilizzare per l’acquisto; sullo store ufficiale, sempre fino al 21 luglio è possibile portarsele a casa in bundle con OPPO Watch X a 364,99 euro.

