Il settore dell’intelligenza artificiale continua a muoversi a ritmi estremamente sostenuti e, come spesso accade in questo ambito, sono le grandi partnership strategiche a fare la differenza. È proprio in questo contesto che si inserisce il nuovo accordo annunciato da Anthropic e Amazon, che amplia in maniera significativa una collaborazione già avviata nel 2023 e, almeno sulla carta, destinata a ridefinire gli equilibri dell’infrastruttura IA su scala globale.

Parliamo infatti di un’intesa che punta a garantire fino a 5 gigawatt di potenza di calcolo per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli Claude, con un orizzonte temporale di lungo periodo e investimenti che superano i 100 miliardi di dollari nel corso dei prossimi dieci anni.

Nuovo accordo tra Amazon e Anthropic

Come molti di voi avranno probabilmente notato, la domanda di strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa è aumentata in maniera esponenziale nel corso dell’ultimo anno, coinvolgendo tanto le aziende quanto gli utenti consumer. In questo scenario, Claude si è progressivamente ritagliato uno spazio sempre più rilevante, arrivando a contare oltre 100.000 clienti attivi su AWS.

Non sorprende dunque che Anthropic abbia deciso di accelerare ulteriormente sul fronte infrastrutturale: la crescita, infatti, ha già messo sotto pressione le risorse disponibili, con impatti tangibili soprattutto nelle ore di maggiore utilizzo (un aspetto che, come sempre, finisce per riflettersi direttamente sull’esperienza utente).

Ed è proprio qui che entra in gioco Amazon, con la sua infrastruttura cloud Amazon Web Services (AWS), che continuerà a rappresentare il principale punto di riferimento per i carichi di lavoro mission-critical di Anthropic.

Uno degli aspetti centrali dell’accordo riguarda l’utilizzo dei chip proprietari di Amazon, in particolare la famiglia Tranium (dalle attuali generazioni a quelle future); già nel breve periodo, nella prima metà del 2026, entrerà in funzione una nuova capacità basata su Tranium2, mentre entro fine anno si prevede l’arrivo di ulteriori risorse con Tranium3.

Nel complesso si parla di quasi 1 gigawatt di capacità disponibile entro la fine del 2026, con la possibilità di scalare ulteriormente nei prossimi anni fino al limite previsto dall’accordo.

Parallelamente, continua anche lo sviluppo di infrastrutture su scala senza precedenti, come Project Rainer, uno dei cluster di calcolo più grandi al mondo, già utilizzato per l’addestramento dei modelli Claude attraverso centinaia di migliaia (se non milioni) di chip dedicati.

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda l’integrazione sempre più stretta tra la piattaforma Claude e AWS. La cosiddetta Claude Platform sarà infatti disponibile direttamente all’interno dell’ambiente Amazon, consentendo alle aziende di accedere al modello utilizzando lo stesso account, gli stessi strumenti di controllo e la stessa infrastruttura già in uso.

Un approccio che semplifica notevolmente la gestione operativa, soprattutto in termini di governance, sicurezza e conformità. Vale la pena ricordare inoltre, che Claude si distingue per essere uno dei pochi modelli avanzati disponibili su tutte e tre le principali piattaforme cloud globali, un dettaglio non banale che contribuisce ad aumentarne ulteriormente la diffusione.

Sul fronte economico, l’accordo prevede un nuovo investimento immediato da parte di Amazon pari a 5 miliardi di dollari, con la possibilità di arrivare fino a 20 miliardi aggiuntivi in futuro; una cifra che si aggiunge agli 8 miliardi già investiti in precedenza, a conferma di quanto questa collaborazione venga considerata strategica da entrambe le parti.

Secondo Andy Jassy, i chip personalizzati rappresentano oggi un vantaggio competitivo fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra prestazioni e costi. Dello stesso avviso anche Dario Amodei, che ha sottolineato come la crescita di Claude richieda un’infrastruttura sempre più solida e scalabile.

Quello annunciato da Anthropic e Amazon è, senza troppi giri di parole, uno degli accordi più rilevanti degli ultimi mesi nel panorama dell’intelligenza artificiale. Da un lato troviamo la necessità (sempre più urgente) di sostenere una domanda in forte crescita, dall’altro la volontà di costruire un’infrastruttura capace di reggere il passo con modelli sempre più complessi e performanti.

Resta ora da capire come evolverà il mercato nei prossimi mesi, soprattutto considerando la concorrenza sempre più agguerrita tra i principali attori del settore.