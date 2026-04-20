Nelle scorse ore Amazon ha annunciato un’importante novità per i suoi utenti romani, i quali in virtù di una collaborazione stretta dal colosso statunitense con Gros – Maestri del Fresco potranno acquistare sulla popolare piattaforma un’ampia selezione di prodotti locali di alta qualità.

Stando a quanto è stato reso noto da Amazon, il servizio è al momento disponibile soltanto nella Capitale ma nel corso dei prossimi mesi verrà progressivamente esteso ad altre zone della provincia di Roma.

Amazon e Gros insieme a Roma

Così come viene ricordato da Amazon, Gros può vantare un assortimento di oltre 10.000 prodotti, consentendo così agli utenti di fare una spesa online completa, il tutto direttamente da casa, grazie alla popolare piattaforma e-commerce statunitense.

Tra i prodotti che sarà possibile acquistare non vi sono soltanto quelli del cibo fresco (come la frutta, la verdura, la carne e il pesce) ma anche prodotti di gastronomia, bevande e alcolici, articoli per la colazione, prodotti per i bambini, articoli per gli animali domestici e la cura della casa. Non mancano, inoltre, articoli senza lattosio e vegani e prodotti senza glutine.

Questo servizio è già disponibile in altre città italiane, come Milano, Torino, Monza e Brianza e Bologna e la nuova collaborazione con Gros consente ad Amazon di ampliare la propria offerta per la spesa quotidiana.

Stando a quanto è stato precisato da Amazon, i clienti residenti a Roma (esclusa la sola area della ZTL Tridente) possono ricevere la propria spesa in giornata (per gli ordini effettuati entro le ore 12:00 per la consegna nel pomeriggio dello stesso giorno) o in un giorno (per gli ordini effettuati entro le ore 22:00 del giorno precedente), in base alle disponibilità, il tutto sette giorni su sette (in finestre di consegna da 2 ore o da 4 ore).

Non sono previsti costi aggiuntivi per gli ordini di importo superiore a 99 euro mentre il costo è di 6,90 euro o 4,90 euro a seconda della fascia di consegna selezionata per ordini di importo compresi tra 50 e 98,99 euro. Per i clienti iscritti a Prime è disponibile di un’offerta di lancio che prevede la consegna senza costi aggiuntivi per ordini di importo superiore a 50 euro.

In occasione del lancio, infine, sarà possibile usufruire di 10 euro di sconto a fronte di una spesa minima di 80 euro per i nuovi clienti.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più o volete sfruttare questa opportunità, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Fai la spesa da Gros su Amazon