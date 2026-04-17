Nella giornata di ieri, Anthropic ha rilasciato Claude Opus 4.7, il suo nuovo modello di intelligenza artificiale “generalista” che ha introdotto novità e apportato miglioramenti rispetto al precedente Opus 4.6; oggi, dopo un mesetto dall’aver reso Claude in grado di generare grafici e diagrammi, l’azienda ha presentato Claude Design.

Si tratta di un nuovo prodotto targato Anthropic Labs, basato proprio sul modello Opus 4.7, che permette agli utenti di collaborare con Claude per creare “progetti visivi” come design, prototipi, presentazioni, documenti di riepilogo e molto altro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Arriva Claude Design, l’assistente di progetto di Anthropic

Come anticipato in apertura, Anthropic ha lanciato Claude Design, trasformando il proprio assistente IA in un vero e proprio assistente di design. Esso arriva nella stessa settimana in cui Adobe e Canva hanno rilasciato i propri assistenti “visivi” basati sull’IA.

Il prodotto è stato realizzato da Anthropic Labs, un team focalizzato sull’incubazione di prodotti sperimentali all’avanguardia, ed è già disponibile in anteprima per gli abbonati ai piani Claude Pro, Max, Team ed Enterprise.

Claude Design offre ai designer la libertà di esplorare a fondo le proprie potenzialità e a tutti gli altri la possibilità di realizzare progetti visivi. Descrivi le tue esigenze e Claude creerà una prima versione. Da lì, potrai perfezionarla attraverso la conversazione, i commenti in linea, le modifiche dirette o i cursori personalizzati (creati da Claude) fino a raggiungere il risultato desiderato. Con l’autorizzazione, Claude può anche applicare automaticamente il sistema di design del tuo team a ogni progetto, garantendo la coerenza del risultato finale con il resto del design aziendale.

Le potenzialità di questo nuovo assistente di design

Secondo Anthropic, Claude Design può tornare utile ai team per la realizzazione di prototipi realistici a partire da mockup statici, realizzare mockup di prodotto, esplorare varie direzioni per un design, mettere a punto presentazioni da esportate in Power Point o su Canva, creare materiale di marketing per siti o social media, trovare soluzioni innovative (frontier design).

Claude Design si preoccuperà di seguire un flusso creativo naturale, partendo da una base personalizzata attorno al brand (frutto dell’analisi di codice sorgente e file di progettazione) e realizzando i progetti successivi sfruttando colori, font e componenti stilistici tipici del brand stesso.

Al contempo, l’assistente supporta l’importazione di qualsiasi fonte: prompt testuali, immagini, documenti, codice sorgente, pagine Web. Permette poi di perfezionare il progetto con controlli precisi tramite commenti e slider di regolazione (di spaziatura, colore e layout) in tempo reale, tutto con un’anteprima che mostra il tutto prima di applicare le modifiche al progetto.

Ultimato un progetto, Claude Design abilita la condivisione a livello di organizzazione: il documento può rimanere privato, condividerlo con l’intera organizzazione, personalizzare l’accesso. Oltre alla condivisione, è prevista l’esportazione del progetto in una cartella, in formato Canva, PDF, Power Point o HTML.

L’ultimo passaggio, che si concretizza quando il progetto è pronto per la realizzazione, verrà inviato il tutto a Claude Code con una singola istruzione. Anthropic Labs fa inoltre sapere che, nelle prossime settimane, Claude Design potrà essere collegato a un maggior numero di strumenti “già utilizzati” dai vari team.