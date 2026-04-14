Solo ieri vi abbiamo parlato di tre possibili dispositivi indossabili che Garmin avrebbe potuto lanciare nel corso del 2026, indicando la smartband CIRQA come il candidato ad essere presentato prima degli altri. Un po’ a sorpresa, l’azienda ha invece presentato il nuovo Garmin D2 Mach 2 Pro.

Il nuovo arrivato viene descritto come lo “smartwatch definitivo per gli aviatori”, supporta la connettività satellitare e cellulare LTE (alla stregua di altri modelli Pro come Fenix 8 Pro e Quatix 8 Pro) e viene proposto con un prezzo di partenza molto molto salato. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin D2 Mach 2 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, Garmin ha presentato il nuovo smartwatch Garmin D2 Mach 2 Pro, versione “Pro” di quel D2 Mach 2 annunciato a ottobre 2025: così come D2 Mach 2 si poneva come versione “Aviation” di Fenix 8, il nuovo D2 Mach 2 Pro si pone come versione “Aviation” di Fenix 8 Pro.

Rispetto al modello “non Pro”, il D2 Mach 2 Pro dispone della connettività satellitare con il servizio Garmin InReach e della compatibilità con le reti cellulare (LTE), andando a guadagnarsi il posto di flagship nella gamma degli smartwatch per l’aviazione dell’azienda elvetico-statunitense.

Garmin D2 Mach 2 Pro viene proposto nella sola versione con cassa da 51 mm che include un display AMOLED da 1,4 pollici (protetto da vetro zaffiro) e una batteria in grado di offrire 24 giorni di autonomia in modalità smartwatch.

Dal punto di vista delle funzionalità, abbiamo le celebri funzioni per l’aviazione dell’azienda come l’app Garmin Pilot con la tecnologia PlaneSync e la mappatura dinamica del volo, la condivisione della posizione con Live Track, le funzioni satellitari SOS e messaggistica con Garmin Response, gli aggiornamenti meteo (con NEXRAD, METARS, TAF). Abbiamo poi le chiamate e i messaggi di testo tramite rete cellulare.

Il dispositivo può a tutti gli effetti essere collocato nella gamma “premium” per le attività ricreative outdoor, rappresentata da Fenix 8 e tutti i modelli simili: come questi modelli, include il monitoraggio della salute continuo, il supporto a oltre 100 attività sportive e molto altro. Lo smartwatch integra inoltre una torcia LED a due colori.

Specifiche tecniche di questo smartwatch

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo Garmin D2 Mach 2 Pro.

Diametro della cassa: 51 mm

Spessore della cassa: 16,5 mm

Peso: 90 grammi (con cinturino), 65 grammi (senza cinturino)

(con cinturino), (senza cinturino) Cinturino: in pelle e silicone da 26 mm

Materiale lunetta: titanio

Materiale cassa: cover posteriore in titanio , plastica rinforzata con polimeri

, Materiale quadrante: vetro zaffiro

Certificazione: 10 ATM

Display: AMOLED da 1,4″ (454 x 454 pixel), con luminosità maggiore

da (454 x 454 pixel), con luminosità maggiore Memoria: 32 GB

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , ANT+ , LTE , Satellitare (inReach), GPS Messaggistica (testuale) satellitare bidirezionale Chiamate vocali e messaggistica vocale via LTE Condivisione della posizione (LiveTrack) SOS verso Garmin Response App Garmin Pilot con tecnologia PlaneSync Aggiornamenti meteo e check-in della posizione Copertura satellitare stimata fino a 80 chilometri dalla costa

, , , , (inReach), Sensori: frequenza cardiaca , pulsossimetro , altimetro barometrico , bussola , giroscopio , accelerometro , termometro , luce ambientale , profondimetro

, , , , , , , , Autonomia: fino a 24 giorni (12 giorni con AOD) in modalità smartwatch fino a 34 giorni (risparmio energetico) fino a 78 ore (solo GPS) fino a 60 ore (tutti i sistemi satellitari) fino a 15 ore (tutti i sistemi satellitari e di tracciamento, Multiband, LTE LiveTrack, musica)

(12 giorni con AOD) in modalità smartwatch

Immagini di questo smartwatch

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Disponibilità e prezzo di Garmin D2 Mach 2 Pro

Il nuovo Garmin D2 Mach 2 Pro è già disponibile su alcuni mercati (ad esempio quello statunitense) nella sola versione da 51 mm e nella sola colorazione in titanio “Carbon Gray” con cinturino in pelle color castagno, proposta a 1.549,99 dollari.

Non sappiamo se Garmin abbia in programma di portare D2 Mach 2 Pro dalle nostre parti ma è molto probabile che ciò non avvenga: i cugini Fenix 8 Pro e Quatix 8 Pro non sono mai arrivati ufficialmente in Italia.

Nel Bel Paese è invece disponibile il modello non Pro, ovvero quel Garmin D2 Mach 2 che è stato presentato a ottobre 2025. Questo costosissimo smartwatch viene proposto con cassa da 47 mm al prezzo di 1.499,99 euro e con cassa da 51 mm al prezzo di 1.599,99 euro.