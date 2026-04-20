Prende il via questa settimana una nuova promozione pensata per chi è alla ricerca di nuova tecnologia (e non solo). Da questa mattina e fino al 3 maggio 2026 è attivo un nuovo coupon che permette di risparmiare fino a 30 euro sull’acquisto di diversi prodotti tech e non: non una cifra enorme, ma comunque interessante per far scendere ulteriormente qualche prezzo già di per sé intrigante. Vediamo come funziona e come approfittarne.

Come funziona il nuovo coupon PSPRAPR26 con sconto in base all’importo

Su eBay torna l’offerta “Più spendi, più risparmi!“, con un nuovo coupon dedicato all’acquisto di tecnologia e tanto altro. Il codice sconto è disponibile dalle 9:00 di questa mattina fino alle 23:59 del 3 maggio 2026 e prevede uno sconto variabile in base all’importo totale speso: questo significa che maggiore è la spesa finale nel carrello (naturalmente anche con più prodotti), maggiore risulterà lo sconto.

Più precisamente, queste sono le soglie e gli sconti da sfruttare con il coupon PSPRAPR26:

spesa di acquisto da 30 a 49,99 euro : buono sconto di 2 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

: buono applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout spesa di acquisto da 50 a 149,99 euro : buono sconto di 5 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

: buono applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout spesa di acquisto da 150 a 299,99 euro : buono sconto di 10 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

: buono applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout spesa di acquisto da 300 a 449,99 euro : buono sconto di 15 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

: buono applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout spesa di acquisto da 450 a 599,99 euro : buono sconto di 25 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

: buono applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout spesa di acquisto da 600 in su: buono sconto di 30 euro applicabile tramite inserimento del codice coupon in fase di checkout

Per riscattare il buono dovete solamente aggiungere al carrello uno o più prodotti di categorie idonee, digitare PSPRAPR26 nel campo dedicato ai codici promozionali e quindi utilizzare PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna o carta di credito o debito per completare il pagamento. Ogni utente può utilizzare il coupon per un massimo di due volte. Come eccezione vengono indicati la categoria Altre marche italiane e quelle normalmente sempre escluse (cioè Monete e banconote, Auto, moto e altri veicoli, Nautica e imbarcazioni).

Qualche esempio su come sfruttare la promozione? Ecco alcune delle proposte compatibili per quanto riguarda la tecnologia (i prezzi indicati comprendono già l’extra sconto del coupon), tra prodotti Apple, console da gaming, PC e non solo.

Offerte Apple con coupon

Offerte gaming con coupon

Altre offerte con coupon

Queste erano solo alcune delle proposte a disposizione. Per scoprire tutte le offerte compatibili con il coupon PSPRAPR26 di eBay e per maggiori dettagli potete consultare il link qui di seguito.