Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 13” con chip M5 è arrivato prima del previsto. Presentato da poche settimane, il notebook che ha finalmente eliminato i compromessi della configurazione base scende per la prima volta di prezzo su Amazon. L’attesissimo modello con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD di serie, che di listino costa 1.249€, è ora disponibile con un primo, significativo sconto che lo rende un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Si tratta di un’occasione ideale per chi attendeva un primo assestamento di prezzo per mettere le mani sul portatile Apple più equilibrato e potente di sempre, progettato per eccellere anche nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto eccellente a queste condizioni.

MacBook Air M5: potenza, silenzio e finalmente senza compromessi

Il cuore pulsante di questo notebook è il rivoluzionario chip M5, una CPU a 10 core (4 performance e 6 efficiency) e una GPU a 8 core che garantiscono un balzo prestazionale netto rispetto alle generazioni precedenti. La vera svolta, però, risiede nella configurazione di partenza: Apple ha finalmente ascoltato gli utenti, dotando il modello base di 16 GB di memoria unificata e un velocissimo SSD da 512 GB. Questo significa multitasking fluido senza incertezze e spazio di archiviazione sufficiente per applicazioni e file pesanti, eliminando la necessità di costosi upgrade in fase di acquisto.

Il design rimane un punto di riferimento per l’industria: un elegantissimo chassis unibody in alluminio, spesso appena 1,13 cm e con un peso di soli 1,24 kg, che lo rende il compagno di viaggio ideale. La caratteristica distintiva è il suo funzionamento completamente fanless: il MacBook Air M5 è sempre assolutamente silenzioso, anche sotto carico, offrendo un’esperienza d’uso impareggiabile in qualsiasi contesto. Il display è uno splendido pannello Liquid Retina da 13,6 pollici con tecnologia True Tone e una luminosità di picco di 500 nit, perfetto per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali.

L’autonomia si conferma straordinaria, con una durata che può raggiungere le 18 ore, coprendo ampiamente un’intera giornata lavorativa senza bisogno di ricorrere all’alimentatore. La connettività è al passo con i tempi grazie al supporto per il Wi-Fi 7, due porte Thunderbolt 4 (USB-C) ad alta velocità e il ritorno del comodo connettore di ricarica MagSafe, che libera le altre porte per collegare accessori e monitor esterni.

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L’offerta Amazon in dettaglio

Questa promozione rappresenta il primo calo di prezzo significativo per il nuovo Apple MacBook Air 13” M5 nella sua configurazione più richiesta (16 GB di RAM e 512 GB di SSD). L’offerta è disponibile su Amazon e permette di acquistare il dispositivo a un prezzo decisamente interessante.

Nello specifico, il prezzo di listino ufficiale di 1.249€ scende a 1.199,49€, con uno sconto del 4% che si traduce in un risparmio di quasi 50€. Sebbene la percentuale possa sembrare contenuta, è un ribasso notevole per un prodotto Apple appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda la colorazione Mezzanotte, una delle più eleganti e apprezzate. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo così la massima affidabilità, una spedizione rapida per gli utenti Prime e un eccellente servizio di assistenza post-vendita. Data la natura della promozione, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento delle scorte.

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