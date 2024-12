Il Wi-Fi 7 è finalmente disponibile, pronto a rispondere alle nuove esigenze del mondo della tecnologia fatta di smart home, intrattenimento casalingo e gaming. ASUS e ASUS ROG, sempre fedele alla tradizione di innovazione, ha introdotto una gamma completamente nuova di router estensibili con supporto al Wi-Fi 7, progettati per adattarsi a qualsiasi contesto di utilizzo.

In questa guida ai migliori router ASUS e ROG con supporto Wi-Fi 7 andremo a vedere le soluzioni più adatte a varie tipologie di utilizzo entrando nel dettaglio di fasce di prezzo e gamma di prodotti ASUS.

Router Wi-Fi 6E/6 vs Wi-Fi 7: il cambiamento è importante

Prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori router Wi-Fi 7 di ASUS e ASUS ROG, è il caso di spiegare meglio cosa cambia tra la tecnologia Wi-Fi 7 ed il “vecchio 6E o 6” e perché è importante avere un sistema router di qualità rispetto a quello che vi ritrovate a casa in comodato dal vostro operatore.

Il Wi-Fi 7 è basato sullo standard IEEE 802.11be rappresentando un miglioramento significativo rispetto al Wi-Fi 6E, migliorando tutti i benefici di quest’ultimo e introducendo novità innovative. Tra i principali vantaggi del Wi-Fi 7 in confronto al Wi-Fi 6 o anche 6E troviamo:

Larghezza di Banda di 320 MHz : rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 raddoppia la capacità, permettendo un flusso di dati significativamente più elevato. Questo significa una connessione più fluida e reattiva, anche in presenza di numerosi dispositivi connessi.

: rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 raddoppia la capacità, permettendo un flusso di dati significativamente più elevato. Questo significa una connessione più fluida e reattiva, anche in presenza di numerosi dispositivi connessi. Modulazione 4K-QAM : il Wi-Fi 7 utilizza la modulazione 4K-QAM, che consente una densità di dati superiore del 20% rispetto ai 1024-QAM del Wi-Fi 6E. Questo miglioramento si traduce in una velocità di trasmissione dati ancora maggiore, ideale per applicazioni come il gaming e lo streaming in alta definizione.

: il Wi-Fi 7 utilizza la modulazione 4K-QAM, che consente una densità di dati superiore del 20% rispetto ai 1024-QAM del Wi-Fi 6E. Questo miglioramento si traduce in una velocità di trasmissione dati ancora maggiore, ideale per applicazioni come il gaming e lo streaming in alta definizione. Multi-Link Operation (MLO): il Wi-Fi 7 introduce la possibilità di connettersi su più bande simultaneamente, cosa che il Wi-Fi 6E non supporta. Grazie a MLO, i dati vengono indirizzati automaticamente alla banda più adeguata, minimizzando la latenza e migliorando la stabilità della connessione, particolarmente utile per il gaming online.

I benefici di questa tecnologia si valorizzano ulteriormente quando si integra in un ecosistema di dispositivi Wi-Fi Mesh, progettati per estendere il segnale in modo più efficiente e ottimizzato rispetto ai router tradizionali. Un router Wi-Fi classico fornito dagli operatori utilizza un unico punto di accesso per trasmettere il segnale wireless all’interno dell’abitazione. Tuttavia, con l’aumentare della distanza dal router, la potenza, la qualità e la velocità della connessione diminuiscono progressivamente. In abitazioni di dimensioni maggiori, un sistema tradizionale rischia di creare zone morte, aree in cui il segnale risulta debole o completamente assente.

Qui entra in scena un router espandibile, compatibile con i sistemi Wi-Fi Mesh, che rappresentano una vera svolta nella gestione del segnale wireless in ambienti ampi o articolati. Un sistema Mesh si compone di più nodi interconnessi, capaci di lavorare insieme per garantire una copertura uniforme senza perdita di velocità, sia in download che in upload. In un sistema Wi-Fi Mesh, non si incontrano colli di bottiglia: ogni angolo della casa può beneficiare del massimo livello di connessione. Inoltre, qualora fosse necessario ampliare ulteriormente la copertura, è possibile farlo facilmente aggiungendo un nuovo nodo alla rete.

Questa guida ai migliori router Wi-Fi 7 ASUS e ASUS ROG non vuole essere una lista di tutti i dispositivi presenti sul mercato ma una selezione accurata dei modelli migliori, quelli che offrono le migliori funzionalità in base a caratteristiche e prezzo. La selezione dei migliori router Wi-Fi 7 ASUS è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi dispositivi sono nei nostri uffici, nelle nostre case, sono stati provati e certificati. Ecco la selezione dei migliori router Wi-Fi 7 ASUS e ROG:

Migliori router Wi-Fi 7 ASUS

La linea basic di ASUS è quella con il rapporto qualità-prezzo più alto. Sono router a cui non manca nulla ma che allo stesso tempo riescono ad essere competitivi con il prezzo, che non fa mai male.

ASUS RT BE58U

L'ASUS RT BE58U è uno dei router Wi-Fi 7 più economici in circolazione, un vero e proprio affare. Si tratta comunque di un prodotto molto completo, ASUS è riuscita a trovare il giusto equilibrio per raggiungere un ottimo rapporto qualità-prezzo. C'è il 4K-QAM, il supporto AiMesh per i sistemi Mesh, insomma tutto ciò che serve per accedere al mondo Wi-Fi 7.

ASUS BE86U

ASUS BE86U è dotato di WiFi 7 che offre canali da 320 MHz nella banda da 6 GHz e 4K-QAM. Queste caratteristiche migliorano notevolmente la capacità e l'efficienza della rete, raggiungendo velocità fino a 9700 Mbps. Il dispositivo può connettersi a più bande simultaneamente con connessioni Internet stabili e trasferimenti di dati efficienti. Offre opzioni di configurazione versatili, tra cui una porta USB per il tethering 4G LTE e 5G Mobile. Infine, la rete può essere estesa senza problemi grazie ai router AiMesh, che consentono un roaming senza interruzioni con funzionalità avanzate.

Migliori router Wi-Fi 7 ASUS ZenWi-Fi

La linea classica di ASUS è quella che si sposa meglio per un ambiente

domestico elegante e raffinato, sono dispositivi che si integrano perfettamente in ogni casa o ufficio e diventano facilmente parte dell'arredo. Attenzione però, non c'è nessuna rinuncia tecnica, sono router ricercatissimi, in particolare i sistemi

Wi-Fi 7 della linea ZenWiFi.

ASUS ZenWiFi BQ16

ASUS ZenWiFi BQ16 rappresenta l'offerta premium di ASUS: è un elegantissimo sistema Wi-Fi 7 Mesh quad-band con velocità combinate fino a 30 Gbps. Riesce a coprire più di sei stanze oltre 750 mq, ovviamente tutto scalabile con AiMesh. C'è un ottima app di controllo, le funzionalità vocali con Alexa e Assistant. Chiaramente al vertice per dissipazione e disposizione interna delle antenne. Ottima soluzione da parte di Asus che combina prestazioni e stile.

Migliori router Wi-Fi 7 ASUS ROG

Sebbene i router e i sistemi Wi-Fi 7 di ASUS possano già soddisfare la maggior parte delle esigenze legate alla creazione di una rete casalinga stabile, affidabile e veloce, la linea di router estendibili e sistemi Wi-Fi 7 ROG è davvero eccezionale da ogni punto di vista. Questi prodotti sono ancora più avanzati e ricchi di funzionalità, offrendo un aspetto squisitamente gaming con illuminazione Aura RGB, una dissipazione del calore migliorata e numerose caratteristiche che massimizzano le prestazioni per il gaming su PC e console. I prodotti della linea ROG sono da sempre rinomati per offrire il massimo in termini di potenza e prestazioni.

ASUS ROG Rapture GT-BE98

L'ASUS ROG Rapture GT-BE98 è il miglior router Wi-Fi 7 presente sul mercato. Non è solo un router gaming ma ì il massimo desiderabile per chi vuole sfruttare la potenza del Wi-Fi 7 senza nessun tipo di rinuncia. Sistema Mesh, 6GHz, porte velocissime, 4K-QAM e tante funzioni esclusive lo rendono un router da sogno.

Migliori router Wi-Fi 7 ASUS TUF Gaming

Esistono anche router estendibili Wi-Fi 7 della linea TUF Gaming, serie che strizza l'occhio ad un pubblico gaming ma si caratterizza soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Sono router robusti, dalle solide prestazioni, che hanno funzioni per il gaming ma che vanno benissimo anche per la vita di tuti i giorni.

ASUS TUF Gaming BE3600

ASUS TUF Gaming BE3600 è un router WiFi 7 di nuova generazione con una velocità di connessione notevole, raggiungendo fino a 3600 Mbps. Questo è possibile grazie alla modulazione 4K-QAM, che migliora la velocità di trasmissione del 20% rispetto ai modelli precedenti. La CPU è quad-core capace di gestire efficacemente sia le attività software che hardware. Inoltre, il router supporta la tecnologia ASUS AiMesh, permettendo la creazione di una rete mesh domestica. Il TUF Gaming BE3600 è stato progettato per durare nel tempo e ha superato vari test per assicurare un funzionamento stabile e affidabile.

Migliori router Wi-Fi 7 ASUS e ASUS ROG in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai router Wi-Fi 7, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori router Wi-Fi 7 ASUS e ROG che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei router Wi-Fi 7 ed in futuro potrebbe essere aggiunto anche il device che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

