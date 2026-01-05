Al CES 2026 di Las Vegas Narwal porta una visione aggiornata di casa intelligente, costruita intorno a un portafoglio di prodotti più coerente e fortemente basato su AI e design curato. Il protagonista è il nuovo robot Narwal Flow 2, affiancato da aspirapolvere cordless e da un modello dedicato alla cura dei materassi, pensati per coprire pavimenti, tessuti e imbottiti. L’azienda, oggi tra i primi cinque brand globali nel segmento aspirapolvere, ribadisce l’obiettivo di rendere la pulizia quotidiana meno invasiva e più naturale, integrando le tecnologie proprietarie in un’unica piattaforma domestica.

Narwal Flow 2: il robot di punta

Flow 2 rappresenta l’evoluzione della serie di robot Narwal, con una scocca ridisegnata che punta su equilibrio visivo, minimalismo e facilità di utilizzo. L’illuminazione ambientale integrata comunica lo stato del sistema e l’avanzamento della sessione in tempo reale, mentre le finiture in vetro satinato e i serbatoi facilmente estraibili richiamano un look più “da arredo” che da elettrodomestico.​

Il cuore del robot è il Sistema Autonomo NarMind Pro, la piattaforma AI più avanzata sviluppata da Narwal. Grazie a doppie telecamere RGB 1080p ultra grandangolari e al modello AI VLM OmniVision, Flow 2 è in grado di interpretare ambienti complessi, riconoscendo oggetti, layout e condizioni del pavimento in tempo reale per una navigazione fluida e precisa.



La componente intelligente non si ferma alla mappatura: Flow 2 permette di evitare ostacoli in modo adattivo con precisione millimetrica, modulando il comportamento in base al tipo di oggetto rilevato. La pulizia adattiva distingue inoltre tra superfici asciutte e zone bagnate, regolando automaticamente aspirazione, lavaggio e passaggi di rifinitura.​

Per chi vive con animali o bambini, arrivano modalità scenari dedicate come Cura Animali, Cura Bambini e l’Etichettatura Pavimenti AI, che permettono di personalizzare le routine in base alle diverse aree e necessità della casa. Il robot integra il sistema di lavaggio FlowWash, che utilizza acqua calda a 60°C con pressione costante di 12N per rimuovere sia lo sporco giornaliero sia le macchie più ostinate.

Sul fronte hardware, Flow 2 spinge anche su potenza e autonomia con un’aspirazione fino a 30.000Pa, tecnologia CarpetFocus per la gestione dei tappeti e sistema Anti-Grovigli DualFlow per ridurre al minimo gli interventi manuali. A bordo c’è una batteria da 7000mAh con gestione AI della salute, pensata per coprire superfici ampie con sessioni più lunghe e performance stabili nel tempo.​

La stazione base all‑in‑one svolge buona parte del lavoro: integra filtro detriti lavabile, lavaggio del mop con acqua calda gestita dall’AI con temperatura fino a 100°C e asciugatura ad aria calda automatica, per un approccio “hands‑free” quasi totale. Secondo il CEO Junbin Zhang, ”Flow 2 incarna il percorso di Narwal verso una pulizia smart che si integri meglio nella quotidianità, unendo design, intelligenza e potenza in modo più armonico rispetto al passato.”

Nuova gamma cordless e cura tessuti

La strategia Narwal non ruota più solo attorno ai robot, ma a un ecosistema di prodotti coordinati che copre ogni angolo della casa. La Serie V50 di aspirapolvere cordless punta su un corpo leggero ed ergonomico, con potenza fino a 210AW e tecnologia CarpetFocus per passare in modo efficace da superfici dure a tappeti.

La gestione quotidiana è semplificata da un sistema anti‑grovigli “full cycle” e da una base ultra‑compatta auto‑svuotante con vano accessori nascosto, pensata per ridurre al minimo contatto con la polvere e ingombro visivo. Accanto alla V50 debutta un nuovo cordless ultra‑slim, caratterizzato da corpo sottile e maneggevole, aspirazione da 140AW e luce di rilevamento dello sporco per intercettare i detriti meno visibili.

Questo modello ultra‑slim promette fino a 50 minuti di autonomia, una testata con rotazione a 360° e una stazione di svuotamento intelligente, combinando estetica pulita, velocità d’uso e capacità di infilarsi con naturalezza tra mobili e spazi stretti. Per la zona notte arriva infine l’aspirapolvere per materassi Narwal U50, pensato per una pulizia profonda di materassi e imbottiti con riscaldamento a 60°C, sterilizzazione UVC, battitura ad alta frequenza e sacchetti sigillati monouso.

Filosofia di design e tecnologie proprietarie

Tutti i prodotti presentati a Las Vegas nascono dal Narwal Innovation Design Center (NIDC), che porta avanti una filosofia di design olistica e centrata sull’utente. L’obiettivo è creare dispositivi caldi e intuitivi: dalla tecnologia Narwal‑Air Tech che riequilibra i portatili per un controllo più rilassato, fino ai robot dal profilo basso, navigazione fluida e funzionamento silenzioso.​

Nel tempo il brand ha costruito un vero framework tecnologico di riferimento, che comprende soluzioni come DirtSense, FlowWash, il sistema Anti‑Grovigli DualFlow e CarpetFocus. Questo insieme di tecnologie lavora per garantire risultati costanti su pavimenti e tessuti, riducendo la manutenzione e rendendo l’intera esperienza di pulizia più naturale, quasi “di sottofondo” rispetto alla vita di tutti i giorni.