Nel corso degli ultimi mesi NotebookLM si è progressivamente trasformato da semplice strumento sperimentale per la gestione delle fonti a qualcosa di decisamente più ambizioso, e le ultime indiscrezioni sembrano confermare proprio questa direzione: Google starebbe infatti lavorando a una serie di novità che potrebbero cambiare in modo sostanziale le modalità con cui gli utenti interagiscono con i propri materiali di ricerca.

Tra le funzionalità in fase di sviluppo troviamo una nuova modalità chiamata Canvas, il supporto ai cosiddetti Connettori e un sistema più avanzato per l’organizzazione delle fonti, tutti elementi che, se confermati, andrebbero a rafforzare l’idea di NotebookLM come vero e proprio spazio di lavoro intelligente, e non più soltanto come assistente per la sintesi di contenuti.

Da appunti a esperienze interattive con Canvas

La novità più evidente è rappresentata dall’introduzione di Canvas all’interno del pannello Studio, una funzionalità che molti di voi potrebbero già conoscere per via della sua presenza in Gemini, dove viene utilizzata come ambiente per la scrittura e la programmazione.

Nel caso di NotebookLM tuttavia, Canvas assumerebbe un ruolo leggermente diverso e, per certi versi, ancora più interessante: l’idea alla base sarebbe quella di permettere agli utenti di trasformare le fonti caricate nel notebook in contenuti visivi e interattivi; si parla, ad esempio, della possibilità di generare timeline dinamiche, pagine web per spiegare documenti complessi, piccoli giochi o strumenti di visualizzazione.

Come sempre in questi casi, non è ancora del tutto chiaro come potrebbe apparire l’interfaccia finale né quali saranno i limiti di questa funzione, ma il concetto di fondo è piuttosto evidente, passare dalla semplice consultazione dei contenuti a una vera e propria esplorazione guidata e interattiva degli stessi.

Verso un ecosistema sempre più integrato con i Connettori

Un altro cambiamento che emerge dalle indiscrezioni riguarda l’introduzione di una nuova sezione Connettori nelle impostazioni, che suggerisce come Google stia lavorando a un sistema per integrare direttamente dati provenienti da altri sistemi.

Se questa direzione dovesse essere confermata, NotebookLM smetterebbe di essere uno strumento basato esclusivamente sull’inserimento manuale di file e link, per trasformarsi in una sorta di hub centrale capace di attingere automaticamente alle informazioni presenti nell’ecosistema Google (e potenzialmente anche oltre).

Si tratta di un’evoluzione che si inserisce perfettamente nella strategia più ampia dell’azienda, sempre più orientata a integrare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con il contesto reale dell’utente, sfruttando dati e contenuti già presenti nel proprio spazio di lavoro digitale.

Migliore organizzazione delle fonti per NotebookLM

Accanto alle novità più visibili, Google starebbe lavorando anche su aspetti meno appariscenti ma altrettanto importanti, in particolare per chi utilizza NotebookLM in modo intensivo.

Tra questi troviamo la possibilità di aggiungere etichette alle fonti, facilitando così l’organizzazione e la consultazione di grandi quantità di materiale. Ancora più interessante è l’ipotesi di un sistema di etichettatura automatica, in cui sarebbe proprio l’intelligenza artificiale di Gemini a categorizzare i contenuti in base al loro contesto.

In scenari complessi, come quelli che coinvolgono studenti, ricercatori o analisti, questo tipo di funzione potrebbe fare la differenza, riducendo sensibilmente il tempo necessario per orientarsi tra documenti, appunti e riferimenti.

Una direzione sempre più chiara ma con tempistiche incerte

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle tempistiche di rilascio e, come spesso accade quando si parla di funzionalità individuate tramite analisi del codice o versioni preliminari, non vi è alcuna garanzia che queste novità arrivino effettivamente per tutti gli utenti.

Tuttavia, il quadro complessivo appare piuttosto chiaro: Google sta cercando di trasformare NotebookLM in una piattaforma più completa, capace non solo di analizzare fonti, ma anche di rielaborarle, organizzarle e presentarle in forme nuove e più accessibili.

Una visione che si allinea anche con gli aggiornamenti introdotti nelle scorse settimane, come le opzioni di personalizzazione dei notebook e i riepiloghi modificabili, e che potrebbe trovare ulteriore spazio nei prossimi eventi dedicati all’intelligenza artificiale, come il Google I/O ormai alle porte.