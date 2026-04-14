Dagli Stati Uniti arriva una notizia a dir poco curiosa: Meta starebbe lavorando a un personaggio basato sull’intelligenza artificiale “ispirato” a Mark Zuckerberg.

Ebbene sì, in futuro potrebbe verificarsi che i dirigenti di Meta alla ricerca di un riscontro dal CEO del colosso statunitense finiscano per ottenere una risposta da un personaggio IA che lo rappresenta.

Meta pensa ad un secondo Mark Zuckerberg

Stando a quanto viene riportato da The Financial Times, l’idea del colosso dei social network sarebbe quella di realizzare un personaggio basato sull’intelligenza artificiale e addestrato sui modi di fare, sul tono e sulle dichiarazioni pubbliche di Mark Zuckerberg.

Inoltre, questo personaggio starebbe anche apprendendo le opinioni del CEO sulle recenti strategie aziendali di Meta, così da poter essere in grado di offrire consigli ai dipendenti del colosso dei social network.

Secondo le indiscrezioni, Meta starebbe lavorando già da tempo alla creazione di personaggi basati sull’intelligenza artificiale, animati in 3D, fotorealistici e in grado di gestire le interazioni e pare che adesso si stia concentrando su questa sorta di “clone” di Zuckerberg, sviluppato con l’obiettivo di interagire con i dipendenti quando il CEO non può o non vuole farlo.

Questo sarebbe solo uno degli agenti IA a cui il colosso dei social sta lavorando: nelle scorse settimane, infatti, è emerso che l’azienda statunitense è impegnata anche nella creazione di un assistente basato sull’intelligenza artificiale che possa aiutare Mark Zuckerberg nel suo lavoro (in particolare, trovando risposte al posto suo).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso dei social network per saperne di più sugli sviluppi di questi progetti che solo qualche anno fa sarebbero sembrati a dir poco fantascientifici.