Google continua a spingere forte sulle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e nelle scorse ore ha reso noto di avere ampliato la disponibilità dei riassunti audio di NotebookLM.

E così, se fino a questo momento era possibile sfruttare tale funzionalità soltanto in lingua inglese, adesso il colosso di Mountain View ha finalmente integrato il supporto ad oltre 50 lingue, tra le quali c’è anche quella italiana.

Ricordiamo che NotebookLM è un assistente per la ricerca e la scrittura basato sull’intelligenza artificiale che funziona al meglio con le fonti che vengono caricate dall’utente.

NotebookLM ora parla anche in italiano

Così come viene spiegato da Google sul sito di supporto, i riassunti audio sono discussioni vivaci e approfondite tra due host AI che riassumono gli argomenti chiave delle fonti.

Per sfruttare tale funzionalità, è sufficiente andare su NotebookLM, toccare l’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni nell’angolo in alto a destra e quindi accedere al nuovo menu relativo alla “lingua di output”, scegliendo quella che si preferisce.

Ecco il video con il quale il colosso di Mountain View presenta questa nuova funzione, che dovrebbe essere basata sul supporto nativo a Google Gemini:

Per generare un riassunto audio è sufficiente aprire un notebook esistente (o crearne uno nuovo e caricare alcune fonti), aprire la Guida di Notebook, fare clic sul pulsante Genera nella sezione Riassunto audio nel riquadro Studio sulla destra (o, in alternativa, fare clic sul pulsante Personalizza e aggiungere un prompt di guida per fare in modo che l’audio si concentri su un argomento specifico, con la possibilità di inserire un prompt di guida di massimo 500 caratteri) e attendere alcuni minuti.

Google ricorda che è necessario disporre dell’accesso in modifica a un notebook per generare o eliminare un riassunto audio.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito di supporto di Google.