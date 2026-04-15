Nel panorama dell’intelligenza artificiale, che negli ultimi mesi sta vivendo un’accelerazione tanto evidente quanto difficile da inquadrare nei suoi effetti a lungo termine, emergono sempre più spesso scenari che intrecciano sviluppo tecnologico, sicurezza nazionale e dinamiche geopolitiche. È proprio in questo contesto che si inserisce il caso di Anthropic e del suo nuovo modello denominato Mythos, una soluzione che, stando a quanto dichiarato dalla stessa azienda, sarebbe così potente da non poter essere resa pubblica.

A confermare alcuni dettagli rilevanti è stato Jack Clark, co-fondatore della società e responsabile del settore Public Benefit, che nel corso di un intervento al summit Semafor World Economy ha spiegato come l’azienda abbia già informato l’amministrazione Trump proprio in merito a Mythos, sottolineando la necessità, sempre più pressante, di una collaborazione tra settore privato e istituzioni.

Mythos di Anthropic: tra i timori legati alla sicurezza, collaborazioni e tensioni legali

Il punto centrale della questione riguarda proprio la natura di questo modello: Mythos, recentemente annunciato, sarebbe caratterizzato da capacità particolarmente avanzate nel campo della sicurezza informatica, tanto da essere considerato pericoloso se diffuso senza adeguati controlli.

Non è dunque chiaro nel dettaglio quali siano le sue reali potenzialità, visto che, come spesso accade in questi casi, le informazioni disponibili restano volutamente limitate, ma il fatto stesso che l’azienda abbia scelto di non renderlo pubblico rappresenta già un segnale piuttosto forte della direzione che alcune realtà del settore stanno iniziando a prendere.

Clark ha spiegato che il governo deve essere informato su tecnologie di questo tipo, soprattutto considerando l’impatto che potrebbero avere non solo sulla sicurezza nazionale, ma anche sui mercati finanziari e sull’economia globale più in generale.

Come spesso accade però, la situazione appare tutt’altro che lineare. Solo poche settimane fa infatti, Anthropic aveva intentato causa contro il Dipartimento della Difesa statunitense, dopo essere stata classificata come un rischio per la catena di approvvigionamento.

Al centro dello scontro vi era una questione particolarmente delicata, ossia l’eventuale accesso illimitato dell’esercito ai sistemi di intelligenza artificiale sviluppati dall’azienda, anche per utilizzi estremamente controversi come la sorveglianza di massa o l’impegno in sistemi d’arma completamente autonomi.

Una disputa che, alla fine, si è intrecciata con le dinamiche del settore e con il ruolo di altri attori come OpenAI, evidenziando ancora una volta quanto il confine tra innovazione tecnologica e regolamentazione sia oggi più sottile che mai.

Nonostante ciò, Clark ha ridimensionato la portata dello scontro, definendolo una limitata controversia contrattuale e ribadendo come Anthropic continui a considerare fondamentale il dialogo con le istituzioni.

A rendere il quadro ancora più interessante contribuiscono alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, secondo cui funzionari governativi starebbero incoraggiando importanti istituti finanziari a testare Mythos. Tra i nomi citati figurano realtà di primo piano come JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America e Morgan Stanley, a dimostrazione di come l’interesse per le tecnologie di questo tipo non si limiti al settore tecnologico, ma coinvolga direttamente anche quello finanziario.

Ovviamente, si tratta di informazioni che vanno prese con la dovuta cautela, ma che contribuiscono a delineare uno scenario in cui i modelli IA sempre più avanzati potrebbero diventare strumenti strategici in ambiti molto diversi tra loro.

Nel corso dell’intervista, Clark ha affrontato anche il tema (ormai inevitabile) dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, offrendo una versione leggermente diversa rispetto a quella espressa dal CEO di Anthropic, Dario Amodei.

Se da un lato Amodei aveva ipotizzato scenari estremi, con livelli di disoccupazione paragonabili a quelli della Grande Depressione, Clark ha adottato un approccio più cauto, evidenziando come i dati attuali mostrino solo segnali limitati, in particolare una possibile debolezza nell’occupazione dei neolaureati in alcuni settori specifici.

Allo stesso tempo, ha sottolineato come la vera sfida per il futuro riguarderà la capacità di combinare competenze diverse e sviluppare un pensiero analitico trasversale, in un contesto in cui l’IA permetterà di accedere a una quantità praticamente illimitata di conoscenze.

Il caso del modello Mythos di Anthropic rappresenta, in definitiva, uno dei segnali più evidenti di come l’intelligenza artificiale stia entrando in una nuova fase, in cui non si parla più soltanto di innovazione e opportunità, ma anche e soprattutto di limiti, controlli e responsabilità.

Non è ancora chiaro come evolverà la situazione, né quale sarà il destino di modelli come questo, ma una cosa appare ormai evidente: il dialogo tra aziende tecnologiche e governi è destinato a diventare sempre più centrale, e le decisioni prese oggi potrebbero avere un impatto profondo negli anni a venire.