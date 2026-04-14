In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di aprile 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e (di solito) che implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di aprile 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di aprile 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai sei mesi dall’avvio del rilascio della versione 25H2 e a pochi mesi dal rilascio della versione 26H1 (riservata ai PC basati su architettura Arm).

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per i PC “Windows on ARM” che eseguono la più recente versione 26H1, arriva la build 28000.1836 (codice di aggiornamento KB5083768); per coloro che eseguono la versione 25H2 arriva la build 26200.8246 (codice aggiornamento KB5083769); per coloro che eseguono la versione 24H2 arriva la build 26100.8246 (codice aggiornamento KB5083769); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6936 (codice aggiornamento KB5082052).

Le novità sul fronte della sicurezza (aprile 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di aprile 2026 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte ben 247 vulnerabilità (di cui 165 scovate da Microsoft e 82 scovate da terzi). Di queste, una risulta contrassegnata come “sfruttate attivamente” da malintenzionati:

Le altre novità del Patch Tuesday di aprile 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di aprile 2026 include anche tutti i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con l’aggiornamento facoltativo del 26 marzo 2026, rilasciato tramite la build 28000.1764 (codice KB5079489) per la versione 26H1 e tramite le build 26200.8116 e 26100.8116 (codice KB5079391) per le versioni 25H2 e 24H2. La versione meno recente (23H2) non riceve più aggiornamenti facoltativi.

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento di sicurezza include correzioni e miglioramenti qualitativi rispetto agli aggiornamenti KB5079473 (rilasciato il 10 marzo 2026), KB5085516 (rilasciato il 21 marzo 2026), KB5079391 (rilasciato il 26 marzo 2026 – non più disponibile) e KB5086672 (rilasciato il 31 marzo 2026). Il seguente riepilogo illustra i principali problemi risolti da questo aggiornamento. Sono incluse anche le nuove funzionalità disponibili. Il testo in grassetto tra parentesi indica l’elemento o l’area della modifica. [Secure Boot] Novità! Lo stato degli aggiornamenti del certificato di Avvio protetto sul dispositivo può essere visualizzato nell’app Sicurezza di Windows (Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows). Scopri di più sugli avvisi di stato tramite badge e notifiche. Queste funzionalità sono disabilitate per impostazione predefinita sui dispositivi commerciali. Con questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono ulteriori dati di targeting per dispositivi ad alta affidabilità, aumentando la copertura dei dispositivi idonei a ricevere automaticamente i nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi riceveranno i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riuscito, garantendo un’implementazione controllata e graduale. Questo aggiornamento risolve un problema per cui il dispositivo potrebbe entrare in modalità di ripristino BitLocker dopo gli aggiornamenti di Secure Boot.

[Rete] Questo aggiornamento migliora l’affidabilità quando Windows utilizza la compressione SMB tramite QUIC. Dopo aver installato questo aggiornamento, le richieste di compressione SMB tramite QUIC vengono completate in modo più coerente, riducendo la probabilità di timeout e garantendo prestazioni più fluide e affidabili.

Questo aggiornamento migliora l’affidabilità quando Windows utilizza la compressione SMB tramite QUIC. Dopo aver installato questo aggiornamento, le richieste di compressione SMB tramite QUIC vengono completate in modo più coerente, riducendo la probabilità di timeout e garantendo prestazioni più fluide e affidabili. [Desktop remoto] Questo aggiornamento migliora la protezione contro gli attacchi di phishing che utilizzano i file Desktop remoto (.rdp). Quando si apre un file .rdp, Desktop remoto mostra tutte le impostazioni di connessione richieste prima di stabilire la connessione, con ciascuna impostazione disattivata per impostazione predefinita. Viene inoltre visualizzato un avviso di sicurezza una tantum la prima volta che si apre un file .rdp su un dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli avvisi di sicurezza durante l’apertura di file Desktop remoto (RDP).

Questo aggiornamento migliora la protezione contro gli attacchi di phishing che utilizzano i file Desktop remoto (.rdp). Quando si apre un file .rdp, Desktop remoto mostra tutte le impostazioni di connessione richieste prima di stabilire la connessione, con ciascuna impostazione disattivata per impostazione predefinita. Viene inoltre visualizzato un avviso di sicurezza una tantum la prima volta che si apre un file .rdp su un dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sugli avvisi di sicurezza durante l’apertura di file Desktop remoto (RDP). [Ripristina questo PC (problema noto)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che potrebbe causare l’errore di ripristino del dispositivo quando si utilizzano le opzioni “Mantieni i miei file” o “Rimuovi tutto”. Questo problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza Hotpatch di marzo 2026 ( KB5079420). Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (26H1, 25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windows 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Security Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già negli ultimi quattro mesi, la storia si ripete anche a marzo 2026.

Microsoft sta distribuendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.7184 (per la versione 21H2) e la 19045.7184 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5078885 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: