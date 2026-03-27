Sunseeker Robotics, brand globale specializzato nel giardinaggio intelligente, ha presentato la nuova serie di robot tosaerba X Gen 2. La gamma combina navigazione avanzata, Vision AI e automazione intelligente per rendere la cura del giardino più semplice, precisa e piacevole, rispondendo alla crescente domanda europea di attrezzature in grado di offrire standard paesaggistici di alta qualità.

La serie X Gen 2 fa parte della linea Sunseeker Elite, il marchio premium ad alte prestazioni dell’azienda, in grado di coprire superfici da 800 a 24.000 metri quadrati. Sunseeker Robotics adotta infatti una strategia a doppio marchio ,ovvero mentre Elite si rivolge agli utenti più esigenti, la linea Sunseeker base si concentra sull’utilizzo residenziale quotidiano, con le serie S e V che coprono dai 500 ai 2.000 metri quadrati.

Navigazione al centimetro senza cavi

Il cuore della serie X Gen 2 è il sistema di navigazione AONavi 2.0, che combina le tecnologie nRTK e VSLAM 2.0 network-based per offrire una precisione al centimetro senza bisogno di cavi di delimitazione o stazioni antenna. Il sistema è alimentato da un chip da 10 TOPS, che raddoppia la capacità di calcolo rispetto alle generazioni precedenti e consente una mappatura rapida in tempo reale anche in ambienti complessi.

La nuova Vision AI 2.0 integra una telecamera binoculare e una telecamera iToF per migliorare la percezione spaziale e il rilevamento degli ostacoli, garantendo un funzionamento affidabile sia di giorno che di notte. Questa percezione intelligente consente al tosaerba di passare in spazi stretti fino a 70 centimetri, mentre alcuni modelli sono dotati di doppi dischi di taglio e regolazione elettronica dell’altezza per una finitura più raffinata.

Progettato per terreni impegnativi

Per affrontare i giardini più complessi, la serie X Gen 2 integra il sistema ATC (All-Terrain Conquer), che combina trazione integrale, sospensioni e sterzo attivo per affrontare pendenze fino al 70% (35 gradi). Il sistema offre una forte trazione pur rimanendo delicato sul tappeto erboso, evitando di danneggiare il prato durante le manovre.

“Con il lancio della serie X Gen 2 in Europa, non stiamo semplicemente introducendo una nuova generazione di prodotti, ma ridefiniamo il significato di cura intelligente del prato per le famiglie moderne“, ha commentato Terry Ma, CEO di Sunseeker Robotics. “La nuova serie dà vita al nostro concetto di Garden Harmony, fondendo l’ingegneria di precisione con l’usabilità quotidiana“.

Michele Belladelli, direttore commerciale di Sunseeker Elite, ha aggiunto:

“Puntiamo su un design intuitivo e un funzionamento semplice, in modo che gli utenti possano ottenere risultati professionali ed eleganti con il minimo sforzo, per un prato che sembra curato e raffinato come un tappeto verde”.

Insomma, con il debutto della serie X Gen 2, Sunseeker Robotics rafforza il suo impegno a lungo termine nel mercato europeo, dove automazione intelligente e sostenibilità ormai convergono sempre di più.