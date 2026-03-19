Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della stagione delle piscine, chi possiede una vasca in giardino sa bene quanto possa essere impegnativa la manutenzione: foglie da rimuovere, pareti da strofinare, filtri da pulire… un’attività che sottrae tempo prezioso al relax. ECOVACS Robotics, nome già noto nel settore dei robot aspirapolvere domestici, ha deciso di portare la propria esperienza anche nell’outdoor con ULTRAMARINE P1, il suo primo robot pulitore per piscine. L’obiettivo dichiarato è trasformare la pulizia della piscina in un’operazione completamente autonoma, trasferendo in acqua le stesse tecnologie già collaudate sui pavimenti di casa. Vediamo nel dettaglio cosa promette questo nuovo arrivato.

Ufficiale ULTRAMARINE P1: ECOVACS debutta nella pulizia robotizzata delle piscine

ULTRAMARINE P1 rappresenta l’ingresso strategico di ECOVACS in un segmento fino ad oggi presidiato da marchi specializzati. Il robot è stato progettato per adattarsi a diverse tipologie di piscine e superfici, combinando potenza di aspirazione, filtrazione avanzata e navigazione intelligente. L’intento è quello di rendere praticamente superfluo qualsiasi intervento manuale, dalla raccolta dei detriti alla pulizia delle pareti.

Al centro del sistema troviamo la UltraPure Suction Technology, che sviluppa una capacità di aspirazione da 4800 GPH (galloni per ora). Il motore ad alte prestazioni lavora in sinergia con un canale di flusso ottimizzato denominato S-flow, progettato specificamente per ridurre il rischio di intasamenti anche quando il robot raccoglie foglie di grandi dimensioni o sabbia fine. Il sistema di filtrazione è strutturato su due livelli: una rete esterna da 180 micron cattura i detriti più grossi, mentre un filtro interno ultra-fine da 3 micron trattiene le particelle più sottili. Secondo ECOVACS, questa configurazione permette di raccogliere oltre dieci tipologie diverse di sporco con un’efficienza che raggiunge il 99%.

Per quanto riguarda la pulizia delle superfici, ULTRAMARINE P1 monta quattro spazzole a rullo indipendenti, distribuite sia nella parte anteriore che posteriore della scocca. Questa disposizione garantisce una trazione costante e un contatto uniforme con pareti e pavimento, permettendo al robot di strofinare efficacemente anche le zone più difficili da raggiungere come gli angoli e i bordi delle scale.

Costruito per durare: dieci livelli di protezione contro cloro, UV e usura

Una delle sfide principali nella progettazione di un robot per piscine è la resistenza nel tempo. L’esposizione costante al cloro, ai raggi UV e all’acqua può compromettere rapidamente componenti elettroniche e meccaniche se non adeguatamente protette. ECOVACS ha sviluppato quello che definisce un Sistema di Durabilità a 10 livelli, che combina materiali resistenti alla corrosione, una struttura ingegnerizzata per ridurre l’usura meccanica e un vano centrale completamente sigillato con certificazione IP68.

Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante: la certificazione IP68 garantisce che il vano contenente l’elettronica possa operare stabilmente anche se completamente sommerso, proteggendo il cuore tecnologico del robot da infiltrazioni. A questo si aggiunge un sistema di navigazione intelligente che riduce gli urti contro le pareti e ottimizza i percorsi per minimizzare lo stress meccanico sui componenti in movimento.

Sul fronte dell’autonomia, ULTRAMARINE P1 integra una batteria al litio da 5200 mAh che in modalità Eco permette fino a tre ore di pulizia continuativa, sufficienti a coprire superfici fino a 180 metri quadrati con una singola ricarica. Il robot è compatibile con un’ampia gamma di rivestimenti, dalla vetroresina al liner, dalla ceramica alla ghiaia. Le ruote sono state dimensionate per superare ostacoli alti fino a 5,5 centimetri, come gli scarichi a pavimento o i faretti subacquei, senza bloccarsi o perdere l’orientamento.

Navigazione intelligente e controllo da app: la piscina si pulisce da sola

Come nei robot aspirapolvere di ultima generazione, anche ULTRAMARINE P1 integra un sistema di navigazione avanzata denominato SmartNavi, basato su un sensore IMU (Inertial Measurement Unit). Questo componente monitora costantemente la posizione del robot e pianifica percorsi di pulizia ottimizzati, evitando sia i passaggi ripetuti sulle stesse zone che gli urti casuali. Il risultato, secondo i dati del produttore, è una copertura fino al 99% della superficie del fondale.

Il design completamente wireless elimina il fastidio dei cavi da gestire e permette al robot di muoversi liberamente in ogni direzione. Tramite l’app dedicata è possibile selezionare diverse modalità di pulizia, programmare cicli automatici e monitorare lo stato delle operazioni direttamente dallo smartphone. Una soluzione pensata per chi desidera gestire la manutenzione della piscina con il minimo sforzo, anche quando non è fisicamente presente.

Andrea Civitelli, Head of Sales Western Europe di ECOVACS Robotics, ha commentato il lancio sottolineando la continuità con la filosofia aziendale: “Guidati dalla nostra missione ‘Robotics for All’, ci impegniamo a realizzare robot di servizio che diventino compagni affidabili e intelligenti. Oggi portiamo in piscina la stessa affidabilità che ci ha resi un punto di riferimento nella robotica. Ai compiti più impegnativi ci pensano i nostri robot, così gli utenti possono godersi appieno il proprio tempo libero”.

Prezzi e disponibilità di ULTRAMARINE P1

ULTRAMARINE P1 è disponibile da oggi, 19 marzo 2026, sul sito ufficiale di ECOVACS al prezzo di 549 euro. Una cifra che posiziona il robot nella fascia media del mercato dei pulitori per piscine, dove competono sia modelli entry-level più semplici sia soluzioni premium con funzionalità avanzate. Per chi cerca un’alternativa alla pulizia manuale senza investimenti eccessivi, potrebbe rappresentare un compromesso interessante tra tecnologia e accessibilità.