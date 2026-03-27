Trovare un router che gestisca sia le connessioni in fibra ottica che quelle DSL, offrendo al contempo la potenza del Wi-Fi 7, è una sfida complessa. Ancora di più è trovarne uno a un prezzo che non svuoti il portafoglio. FRITZ!Box 5690 Pro di AVM rompe questa barriera, presentandosi oggi su Amazon con uno sconto eccezionale che lo porta a soli 275€. Questa è un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di connettività definitiva, capace di gestire smart home, streaming 8K e gaming online senza il minimo compromesso. Definito da molti recensori come un vero e proprio coltellino svizzero della rete domestica, questo dispositivo unisce versatilità e prestazioni di altissimo livello. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto intelligente a questo prezzo.

FRITZ!Box 5690 Pro: il futuro della connettività con wi-fi 7 e dual modem

FRITZ!Box 5690 Pro è progettato per essere il cuore pulsante di una rete domestica moderna e a prova di futuro. La sua caratteristica più importante è senza dubbio il supporto al nuovo standard Wi-Fi 7, che garantisce velocità e stabilità senza precedenti. Operando su tre bande di frequenza (Tri-Band), il router è in grado di raggiungere una velocità teorica combinata di 18.500 Mbit/s, suddivisa tra la banda a 6 GHz (fino a 11.530 Mbit/s), quella a 5 GHz (fino a 5.760 Mbit/s) e la tradizionale a 2,4 GHz. Questa architettura permette di dedicare le bande più veloci ai dispositivi più esigenti, riducendo drasticamente le interferenze e la latenza.

La vera versatilità del prodotto risiede però nella sua natura di dual modem. È equipaggiato per gestire qualsiasi tipo di connessione internet:

Fibra Ottica (FTTH): Grazie allo slot SFP integrato, è possibile collegare direttamente un modulo FRITZ!SFP per connessioni AON e GPON fino a 2,5 Gbit/s.

Grazie allo slot SFP integrato, è possibile collegare direttamente un modulo FRITZ!SFP per connessioni AON e GPON fino a 2,5 Gbit/s. Connessioni DSL: Supporta pienamente le linee FTTC, VDSL e ADSL, eliminando la necessità di utilizzare modem esterni forniti dall’operatore.

A livello di connettività cablata, offre una porta WAN da 2,5 Gigabit e quattro porte LAN da 1 Gigabit, ideali per collegare PC, console e NAS. Ma le sue funzionalità non si fermano qui. FRITZ!Box 5690 Pro integra un vero e proprio hub per la smart home grazie al supporto nativo per lo standard Zigbee, permettendo di controllare luci, sensori e altri dispositivi intelligenti senza bisogno di gateway aggiuntivi. Infine, include una base DECT per collegare fino a sei telefoni cordless e gestire la linea telefonica fissa o VoIP. Il tutto è orchestrato dal sistema operativo FRITZ!OS, rinomato per la sua stabilità e le infinite possibilità di personalizzazione, inclusa la creazione di una potente rete Mesh con altri dispositivi AVM.

L’offerta su Amazon: un prezzo davvero niente male

Questa eccezionale promozione rende FRITZ!Box 5690 Pro accessibile a un prezzo decisamente competitivo. Il prezzo di listino di 369€ viene infatti abbattuto, portando il costo finale a soli 275€. Si tratta di un risparmio netto di 94€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 25% sul prezzo originale. Un’occasione davvero da considerare per un prodotto che sappiamo offrire garanzie.

L’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. La spedizione è rapida e, per gli abbonati al servizio Prime, gratuita. È importante sottolineare che promozioni di questa portata su prodotti AVM di punta tendono a essere limitate nel tempo e soggette alla disponibilità delle scorte. Chi stava valutando un upgrade della propria infrastruttura di rete dovrebbe quindi considerare seriamente questa opportunità prima che il prezzo torni a salire.

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