Dreame ha intenzione di espandere la propria offerta oltre le mura domestiche per aiutare gli utenti a prendersi cura del giardino. L’azienda ha recentemente presentato un prototipo di robot tagliaerba equipaggiato con un braccio robotico dotato di pinza, capace di spostare oggetti e svolgere diverse funzioni.

I robot aspirapolvere hanno fatto enormi passi avanti dal punto di vista tecnologico e sono ormai estremamente capaci nello svolgere le loro funzioni principali. Questo ha messo le aziende sotto pressione per innovare, portando all’introduzione di funzionalità come la capacità di salire le scale o addirittura bracci robotici integrati.

I robot tagliaerba stanno vivendo una tendenza simile, e il prototipo Dreame Apex presentato all’Appliances & Electronics World Expo (AWE) 2026 di Shanghai ne è la dimostrazione più evidente.

Un braccio robotico che apre nuove possibilità

Sulla carta, il braccio con pinza del Dreame Apex apre possibilità interessanti. Il tagliaerba può ad esempio spostare gli ostacoli, come i giocattoli dei bambini, nelle aree già tagliate, eliminando la necessità di sgomberare il prato prima di avviare il robot. Una funzionalità che potrebbe risolvere uno dei problemi più comuni per chi possiede un robot tagliaerba: la preparazione del giardino prima di ogni sessione di taglio.

Dreame ha anche evidenziato altre funzionalità offerte dall’Apex, tra cui la capacità di annaffiare il giardino. L’idea non sembra troppo azzardata, considerando la disponibilità sul mercato di valvole smart con supporto Zigbee. Ugelli spray appositamente progettati potrebbero consentire un posizionamento preciso dell’acqua, trasformando il robot in un sistema di irrigazione mobile e intelligente.

Funzionalità e tempistiche ancora da chiarire

Secondo Dreame, l’Apex Embodied AI Mower sarebbe persino in grado di giocare con i bambini, anche se non è chiaro cosa questo significhi concretamente. Le specifiche tecniche esatte, la data di uscita e il prezzo non sono ancora stati rivelati, il che suggerisce che il prodotto sia ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo.

L’Apex non è comunque il primo robot tagliaerba di Dreame dotato di braccio robotico. L’azienda aveva precedentemente presentato il Mova NexLawn Master X, un altro prototipo con caratteristiche simili. Il fatto che Dreame stia mostrando più prototipi con questa tecnologia indica che l’azienda considera i bracci robotici come una direzione strategica importante per il futuro dei robot da giardino.

Per ora si tratta ancora di un prototipo, ma è interessante vedere come le tecnologie sviluppate per i robot aspirapolvere domestici stiano iniziando a influenzare anche il settore dei robot da esterno. Se e quando il Dreame Apex arriverà sul mercato, potrebbe rappresentare un passo significativo verso robot da giardino realmente autonomi e multifunzionali.