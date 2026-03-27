Arrivano novità importanti, e per certi versi anche inevitabili, sul fronte della regolamentazione delle app legate alla salute. Apple ha annunciato un aggiornamento delle policy dell’App Store che punta a rendere più chiaro agli utenti quando un’app rientra nella categoria dei dispositivi medici regolamentati.

Una modifica che, come spesso accade quando si parla di salute digitale, non riguarda soltanto la trasparenza verso gli utenti, ma introduce anche nuovi obblighi concreti per gli sviluppatori.

Arriva l’etichetta per le app mediche sull’App Store in Europa, UK e USA

Secondo quanto comunicato da Apple, l’App Store inizierà a mostrare direttamente nella pagina prodotto se un’app è stata classificata come dispositivo medico regolamentato in tre aree chiave: Spazio Economico Europeo (SEE), Regno Unito e Stati Uniti.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle applicazioni che svolgono funzioni mediche vere e proprie, diagnosi, prevenzione, monitoraggio o trattamento di condizioni fisiologiche, e che (proprio per questo motivo) possono richiedere autorizzazioni da parte di enti regolatori come la Food and Drug Administration.

Un cambiamento che moti utenti potrebbero considerare di forma, ma che in realtà ha implicazioni molto più profonde: Apple vuole rendere immediatamente riconoscibili le app che operano in ambiti sensibili, dove l’affidabilità non è semplicemente un plus, ma una necessità.

La nuova policy non si applica indistintamente a tutte le app, ma entra in gioco quando vengono soddisfatti specifici criteri, tra cui:

app nella categoria Salute e benessere o Medicina

app che contengono frequenti riferimenti a informazioni mediche o terapeutiche

In questi casi, gli sviluppatori dovranno dichiarare esplicitamente lo stato del dispositivo medico regolamentato tramite App Store Connect, includendo anche informazioni normative, dettagli di contatto e indicazioni sulla sicurezza. Se l’app non rientra in questa categoria, sarà comunque necessario specificarlo (selezionando No), evitando quindi zone grigie.

Dal punto di vista pratico, Apple ha deciso di introdurre una transizione graduale, le nuove app che rientrano nei criteri dovranno adattarsi da subito, mentre per le app già pubblicate l’adeguamento sarà richiesto a partire da inizio 2027.

Attenzione però, gli sviluppatori dovranno rispettare la scadenza, perché in caso contrario non sarà più possibile inviare aggiornamenti per le app non conformi; una misura che, di fatto, costringe tutto l’ecosistema ad allinearsi nel giro di pochi mesi.

Guardando il quadro generale, questa novità si inserisce in una tendenza ormai piuttosto chiara: le piattaforme stanno cercando di regolamentare sempre più in profondità il mondo delle app sanitarie, e non è difficile capire il perché.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una crescita enorme delle app legate alla salute (monitoraggio del sonno, fitness, parametri vitali, supporto diagnostico), con un confine sempre più sottile tra benessere e medicale. Proprio per questo, rendere esplicito lo status normativo di un’app diventa fondamentale, sia per tutelare gli utenti sia per responsabilizzare gli sviluppatori.

Con questo aggiornamento, Apple compie dunque un passo importante verso un’App Store più trasparente e, almeno nelle intenzioni, più sicuro. Bisognerà vedere come verrà gestita la classificazione nei casi più ambigui (che non sono rari) e quale sarà l’impatto reale sugli sviluppatori più piccoli, che potrebbero trovarsi ad affrontare requisiti normativi non banali.