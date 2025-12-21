Sembra che la mole di annunci pubblicitari potrebbe intaccare anche App Store (lo store mobile ufficiale di Apple, tanto per intenderci), seguendo un po’ la scia delle piattaforme di streaming (come Netflix o Disney Plus) che negli anni hanno progressivamente introdotto le pubblicità all’interno dei loro servizi. Nel corso degli ultimi giorni, Apple ha infatti annunciato l’arrivo degli annunci pubblicitari all’interno dell’App Store: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple: più annunci pubblicitari in arrivo su App Store

Attraverso un vero e proprio comunicato ufficiale, la compagnia di Cupertino ha annunciato che già nei mesi a venire integrerà una quantità maggiore di annunci pubblicitari (loro stessi li definiscono “opportunità aggiuntive”) all’interno di App Store, il suo store mobile. Nello specifico, le pubblicità saranno visibili all’interno dei risultati delle ricerche effettuate dall’utente di turno.

Nessun lavoro aggiuntivo per quanto riguarda gli inserzionisti pubblicitari, in questo caso: l’affare sarà infatti completamente nelle mani di Apple, che inserirà automaticamente gli annunci pubblicitari in corrispondenza della porzione superiore (o inferiore, a seconda delle circostanze) dla schermata.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Apple, infatti, si stima che circa il 65% dei download sia conseguente ad una ricerca precisa da parte degli utenti, suggerendo dunque la centralità della ricerca stessa per l’efficacia (e il conseguente successo) degli annunci pubblicitari, che avranno così maggior opportunità di essere visti. La stessa compagnia ha inoltre annunciato la volontà, in un futuro ancora non ben precisato, di portare le inserzioni pubblicitarie anche all’interno dell’app proprietaria Mappe.

Si tratta di una situazione analoga anche alle altre compagnie concorrenti: la stessa Google ha infatti iniziato a “tappezzare” di annunci pubblicitari il suo store mobile già a partire dall’anno scorso. Non conosciamo al momento l’esatto periodo di lancio degli annunci pubblicitari: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti più precisi direttamente da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.