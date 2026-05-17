Asus ha tenuto un evento di lancio in Cina il ROG DAY 2026 durante il quale ha presentato diversi nuovi prodotti, tra cui anche una novità inaspettata: il programma ROG Certified, che segna di fatto l’ingresso ufficiale del brand nel mercato delle memorie RAM.

La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Alla fine del 2025 era circolata una voce piuttosto audace secondo cui Asus avrebbe potuto iniziare a produrre RAM DDR5 in proprio entro il secondo trimestre del 2026, con l’obiettivo dichiarato di calmierare i prezzi sul mercato delle memorie. L’azienda aveva smentito, ma evidentemente stava lavorando a qualcosa di simile: anziché produrre direttamente i moduli, ha scelto la strada della certificazione, affiancando il proprio marchio a kit sviluppati da partner selezionati.

Il primo kit presentato ufficialmente è il ROG DDR5 RGB Edition 20, un nome che non è casuale: il design celebra il 20° anniversario del brand ROG, con un dissipatore nero, accenti rossi e finiture dorate che riprendono il linguaggio estetico della linea. A svilupparlo è BIWIN, produttore cinese specializzato in memoria flash e storage, che ha realizzato un kit da 48 GB con specifiche tecniche di tutto rispetto: DDR5-6000, timings CL26-36-36-76 a 1,45V, con supporto completo ai profili Intel XMP e AMD EXPO per garantire compatibilità immediata su entrambe le piattaforme. I moduli montano IC SK Hynix M-die, tra le soluzioni più apprezzate dagli appassionati di overclocking, e sono coperti da garanzia a vita.

Il prezzo di lancio in Cina è di 5.999 yuan, pari a circa 755 euro al cambio attuale, una cifra elevata che si inserisce però in un contesto di mercato tutt’altro che favorevole: il settore DRAM sta attraversando una crisi dei prezzi significativa, con i costi dei kit DDR5 premium da 48 GB che hanno subito un forte aumento nell’ultimo periodo.

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ROG Mode e il programma di certificazione con 14 partner

Uno degli aspetti più interessanti del kit riguarda una funzionalità esclusiva chiamata “ROG Mode”, pensata per chi utilizza le schede madri della linea ROG in particolare le serie Crosshair, Maximus e Strix. Si tratta di un sistema a doppio profilo che vi permette di scegliere tra due modalità operative ottimizzate: una a bassa latenza a 6.000 MT/s, ideale per il gaming quotidiano dove la reattività è prioritaria, e una ad alta banda a 8.000 MT/s con timings CL36-48-48-110 a 1,40V, che sacrifica la latenza per massimizzare la larghezza di banda, utile in scenari di lavoro intensivo o nelle applicazioni che beneficiano di un maggiore throughput. Non si tratta di una semplice questione di profili XMP: è un’integrazione pensata specificamente per l’ecosistema ROG, che aggiunge un livello di ottimizzazione difficilmente replicabile con kit generici.

Il kit è stato presentato in abbinamento alla ROG Crosshair X870E 2006 20th Anniversary Edition, scheda madre in edizione limitata che Asus ha lanciato sempre in occasione del ROG DAY 2026, come parte di una piattaforma enthusiast coordinata per i festeggiamenti del ventennale.

Il programma ROG Certified non si limita però a questo primo kit. Asus ha confermato che altri moduli con il marchio ROG arriveranno da 14 partner certificati: ADATA, Apacer, ASGARD, BIWIN, Corsair, G.SKILL, GeIL, Kingston, KLEVV, Lexar, Silicon Power, TeamGroup, V-Color e Viper Gaming. Si tratta di alcuni dei nomi più rilevanti dell’intero settore, il che lascia intuire una strategia ampia e strutturata, pensata per coprire fasce di prezzo e specifiche tecniche diverse.

Al momento Asus non ha confermato ufficialmente un lancio globale del programma, ma considerata la presenza internazionale di tutti i partner coinvolti, un’espansione fuori dalla Cina appare quanto meno probabile. Le prime indicazioni parlano di una disponibilità globale attesa entro fine giugno 2026, anche se i prezzi per i mercati internazionali non sono ancora stati comunicati.

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