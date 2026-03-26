Dell aggiorna il proprio portfolio commerciale introducendo una nuova generazione di dispositivi progettati per rispondere alle esigenze del lavoro moderno che, inutile dirlo, è sempre più orientato verso l’Intelligenza Artificiale e la produttività in mobilità.

La nuova gamma del colosso statunitense include notebook Dell Pro, workstation Dell Pro Precision, desktop, monitor e periferiche, con un approccio che punta a combinare design premium, maggiore efficienza energetica e prestazioni in grado di gestire carichi di lavoro AI direttamente sul dispositivo.

Notebook Dell Pro: design più compatto e AI on-device

Iniziamo dai notebook Dell Pro, una gamma che si concentra su portabilità e prestazioni, con dispositivi più sottili, leggeri e ottimizzati per l’utilizzo quotidiano in ambito business. I sistemi sono disponibili con processori Intel Core Ultra Series 3 e AMD Ryzen AI 400, offrendo supporto all’AI on-device e alle esperienze Copilot+ PC.

A bordo troviamo inoltre un nuovo design modulare che consente di ridurre le dimensioni della scheda madre, migliorare il raffreddamento e integrare batterie più compatte ma efficienti, aumentando l’autonomia complessiva del notebook. La proposta è abbastanza articolata e prevede diverse opzioni che spiccano in vari contesti; ad esempio:

Dell Pro Premium : pensato per la fascia executive, con chassis in lega di magnesio, display Tandem OLED e fotocamera HDR da 8 MP.

: pensato per la fascia executive, con chassis in lega di magnesio, display Tandem OLED e fotocamera HDR da 8 MP. Dell Pro 7 : disponibile anche in formato 2-in-1, è tra i più sottili della categoria, monta un display touchscreen edge-to-edge fino a 500 nit.

: disponibile anche in formato 2-in-1, è tra i più sottili della categoria, monta un display touchscreen edge-to-edge fino a 500 nit. Dell Pro 5 : macchina configurabile con CPU Intel e AMD, display fino a OLED e batteria da 70 WHr, tra le più capienti della categoria.

: macchina configurabile con CPU Intel e AMD, display fino a OLED e batteria da 70 WHr, tra le più capienti della categoria. Dell Pro 3: la soluzione più accessibile della serie ma per questo non meno completa; può contare anche WiFi 7, WWAN e un peso molto ridotto (circa 1,30 Kg).

Workstation Dell Pro Precision, mobile e desktop

La nuova linea Dell Pro Precision introduce diverse workstation progettate per carichi di lavoro avanzati, tra cui AI, simulazione e rendering. L’opzione entry-level della gamma è rappresentata dal modello Dell Pro Precision 5S, macchina che si distingue per essere una delle workstation mobili più sottili e leggere, con un peso di circa 1,40 kg.

Il sistema è disponibile con processori Intel Core Ultra Series 3 o AMD Ryzen AI 400 e grafica professionale integrata Intel Arc Pro o AMD Radeon PRO, senza omettere il supporto alle memorie più recenti memorie LPCAMM2 fino a 8.533 MT/s (capacità di 64 GB). Salendo di “livello” troviamo i modelli Precision 5 e Precision 7, soluzioni che invece introducono GPU NVIDIA RTX Pro basate su architettura Blackwell, progettate per accelerare workflow AI e creazione avanzata di contenuti (e non solo).

Sul fronte desktop, l’azienda ci propone Dell Pro Precision 9 T2, T4 e T6, pensate per carichi più impegnativi, con supporto fino a 15 slot PCI-E e configurazioni che prevedono fino a cinque GPU NVIDIA RTX Pro Blackwell da 300 W, portando sostanzialmente capacità tipiche dei datacenter anche in ambito workstation.

Completa l’offerta il Dell Pro 5 Micro Desktop, una soluzione compatta ma potente, con supporto per NPU fino a 50 AI TOPS e memoria fino a 7.200 MT/s, pensata per ambienti con spazio limitato e carichi non troppo impegnativi.

Monitor Dell Pro P e periferiche: focus su collaborazione e produttività

Accanto ai sistemi desktop e portatili, Dell introduce anche una nuova gamma di monitor e periferiche pensate per il lavoro ibrido. Il Dell Pro P 34 USB-C Hub Conferencing Monitor integra una fotocamera Sony Starvis HDR da 5 MP, funzionalità di auto-framing AI, microfoni con cancellazione del rumore e certificazioni per Microsoft Teams e Zoom, trasformando qualsiasi postazione in un hub per videoconferenze.

Per scenari più essenziali, sono disponibili varianti senza audio integrato e modelli come il Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor, con pannello IPS FHD fino a 120 Hz e supporto al daisy-chain fino a quattro monitor. Sul fronte accessori, Dell introduce nuove tastiere e mouse Pro, tra cui soluzioni con autenticazione biometrica tramite impronta digitale e modelli con tecnologia a supercondensatori, capaci di garantire autonomia elevata con tempi di ricarica estremamente ridotti.

Dell in chiusura enfatizza anche che l’intero ecosistema è progettato per offrire un’esperienza coerente, con un forte focus su sicurezza, gestione IT semplificata e sostenibilità, grazie all’utilizzo di materiali riciclati e componenti modulari.

Disponibilità dei nuovi prodotti Dell

Al momento non abbiamo dettagli sui prezzi di listino ufficiali dei nuovi prodotti Dell che, tra le altre cose, arriveranno sul mercato in momenti diversi; vi lasciamo quindi con le informazioni fornite direttamente dall’azienda: