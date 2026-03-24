Una decisione destinata a far discutere (e probabilmente anche a creare più di qualche effetto a catena nel mercato globale): la Federal Communications Commission, meglio conosciuta come FCC, ha annunciato il divieto immediato all’importazione e all’utilizzo di nuovi router internet di fabbricazione estera negli Stati Uniti.

Una mossa piuttosto drastica che, come spesso accade quando si parla di tecnologia e sicurezza nazionale, va ben oltre il semplice ambito consumer, toccando temi molto più legati a infrastrutture critiche, supply chain e geopolitica.

Stop ai nuovi router stranieri negli Stati Uniti

La Federal Communications Commission ha inserito tutti i nuovi router domestici prodotti all’estero nella cosiddetta lista delle covered equipment, questo significa, in termini molto concreti, che non potranno essere importati negli Stati Uniti e non potranno essere autorizzati all’uso (a livello radio) sul territorio americano.

Una precisazione importante: il provvedimento non riguarda i dispositivi già in commercio. I router attualmente venduti e certificati potranno quindi continuare a essere utilizzati senza problemi, e i rivenditori potranno continuare a venderli finché restano conformi alle autorizzazioni esistenti.

Le ragioni alla base della decisione sono piuttosto chiare, almeno nella comunicazione ufficiale: secondo la Federal Communications Commission, i router prodotti all’estero rappresentano una potenziale vulnerabilità nella catena di approvvigionamento, con possibili implicazioni su economia statunitense, infrastrutture critiche e difesa nazionale.

In altre parole, il tema non è tanto il singolo dispositivo in sé, quanto il rischio sistemico legato all’origine e al controllo della produzione hardware.

Per chi segue da vicino queste dinamiche, la notizia non arriva del tutto inaspettata, lo scorso dicembre la FCC aveva già introdotto un provvedimento simile nei confronti dei droni di fabbricazione estera. Un segnale piuttosto chiaro di come l’attenzione verso la sicurezza tecnologica stia aumentando, soprattutto in settori considerati strategici.

Come spesso accade in questi scenari però, non si tratta di un blocco totalmente rigido. Il Department of Homeland Security e il Dipartimento della Guerra (DoW) avranno infatti la possibilità di approvare specifici router, a seguito di verifiche approfondite che ne certifichino la sicurezza.

Non solo, i produttori potranno richiedere un’approvazione condizionata per i nuovi dispositivi, ma con un requisito piuttosto significativo: lo sviluppo di capacità produttive direttamente negli Stati Uniti.

A questo punto, la domanda sorge spontanea, cosa cambierà davvero per il mercato? Le possibili implicazioni sono diverse e, come sempre, andranno valutate nel tempo:

riduzione dell’offerta di nuovi router nel breve periodo

aumento dei costi legato alla produzione locale

riorganizzazione della supply chain da parte dei produttori internazionali

maggiore frammentazione del mercato globale

Si tratta insomma di una decisione che potrebbe avere effetti ben oltre i confini statunitensi, coinvolgendo direttamente anche aziende e consumatori in altri Paesi.

In definitiva, il divieto imposto dalla Federal Communications Commission rappresenta un ulteriore tassello in un contesto sempre più complesso, in cui tecnologia, sicurezza e politica sono strettamente intrecciate. Resta ora da capire come reagiranno i produttori e se altri Paesi seguiranno un approccio simile.