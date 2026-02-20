FRITZ! amplia il proprio catalogo di router per la connettività mobile con una nuova soluzione compatta pensata per chi cerca Internet veloce e affidabile anche lontano da casa. Si tratta di FRITZ!Box 6825 4G, un modello che sposa lo standard LTE combinando modem fino a 300 Mbps, WiFi 6 e alimentazione USB-C in un formato estremamente compatto.

Una proposta che punta su versatilità e semplicità d’uso, senza rinunciare alle funzioni avanzate tipiche dell’ecosistema FRITZ!, rivolgendosi non solo a chi viaggia spesso, ma anche a chi desidera una linea di backup per la propria connessione domestica. Vediamolo un attimo nel dettaglio per vedere cosa offra dal punto di vista tecnico.

FRITZ!Box 6825 4G: prestazioni e versatilità ovunque

Il nuovo modello dell’azienda tedesca si inserisce nel segmento dei router 4G/LTE con l’obiettivo di offrire una connessione stabile fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il modem integrato è conforme alla specifica 3GPP Release 10 e supporta LTE Advanced Categoria 6 con carrier aggregation duale (2CC), tecnologia che consente di aggregare due bande 4G per sfruttare in modo più efficiente la capacità della rete disponibile. La compatibilità con numerose bande FDD e TDD, insieme alla retrocompatibilità con UMTS/HSPA+, ne permette inoltre l’utilizzo in gran parte dell’Europa.

Le dimensioni contenute (65 × 135 × 98 mm) sono uno dei punti di forza del dispositivo. Il FRITZ!Box 6825 4G può essere facilmente inserito in uno zaino o in un bagaglio a mano, ma allo stesso tempo può essere installato in casa o in ufficio occupando pochissimo spazio; un assistente di allineamento integrato aiuta inoltre a individuare il posizionamento ideale per ottenere la migliore ricezione del segnale LTE.

Sul fronte della connettività locale troviamo il WiFi 6 in banda a 2,4 GHz, con velocità fino a 600 Mbps. La scelta della singola banda privilegia copertura e stabilità, caratteristiche particolarmente utili in ambienti come campeggi, case vacanza o appartamenti temporanei. La sicurezza è affidata al protocollo WPA3, mentre la presenza di una porta LAN gigabit consente il collegamento diretto di computer, TV o altri dispositivi di rete.

Uno degli elementi più interessanti è l’alimentazione tramite USB-C. Il FRITZ!Box 6825 4G è il primo modello della gamma a integrare tale standard; questo significa poter utilizzare non solo l’alimentatore in dotazione, ma anche caricabatterie per smartphone o power bank compatibili, ampliando concretamente le possibilità di utilizzo in mobilità.

Come da tradizione FRITZ!Box, il software occupa un posto di rilievo e rappresenta da sempre un valore aggiunto per questo tipo di dispositivi. Il router utilizza ovviamente FRITZ!OS, piattaforma in costante aggiornamento ricca di funzionalità; tra le opzioni segnaliamo ad esempio la possibilità di integrare il dispositivo in una rete Mesh esistente, attivare un accesso ospite separato, configurare limitazioni orarie e filtri per la protezione dei minori, oltre a sfruttare connessioni VPN tramite WireGuard e IPSec per comunicazioni sicure.

Il FRITZ!Box 6825 4G può inoltre essere impiegato come soluzione di backup grazie alla tecnologia FRITZ! Failsafe. Collegato via WAN o LAN a un altro FRITZ!Box, entra in funzione automaticamente in caso di interruzione della linea principale, che si tratti di fibra ottica, DSL o cavo, garantendo così continuità di servizio.

Caratteristiche tecniche FRITZ!Box 6825 4G

Router 4G/LTE con download fino a 300 Mbps e upload fino a 50 Mbps

LTE Advanced Categoria 6 con carrier aggregation duale (2CC)

2 × 2 MIMO

Supporto multibanda LTE (FDD e TDD) e UMTS/HSPA+ tri-band

1 slot nano SIM

WiFi 6 fino a 600 Mbps (2,4 GHz)

1 porta LAN gigabit

Alimentazione tramite USB-C (compatibile con power bank)

Supporto FRITZ! Failsafe per connessione di backup

FRITZ!OS con Mesh, VPN (WireGuard, IPSec), parental control, accesso ospite

Dimensioni: 65 × 135 × 98 mm

Disponibilità e prezzo del router FRITZ!Box 6825 4G

Il FRITZ!Box 6825 4G è già disponibile sul sito ufficiale del produttore e presso i partner e rivenditori FRITZ!, compreso Amazon Italia. Il prezzo di listino è di 129 euro IVA inclusa, una cifra secondo noi equilibrata per quello che offre il prodotto.