WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di formattare i messaggi come spoiler, nascondendone il contenuto fino a quando il destinatario non deciderà di visualizzarlo. La novità è emersa dall’analisi della versione beta 26.6.10.71 per iOS, disponibile su TestFlight.

È una funzione che chi usa Discord o Telegram conosce già bene, e che finalmente sembra in arrivo anche sulla piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo.

Come funzionerà la formattazione spoiler su WhatsApp

Scendendo nel dettaglio del funzionamento, quando il mittente contrassegnarà un messaggio come spoiler, il contenuto verrà nascosto di default all’interno della conversazione. Il destinatario dovrà, dunque, interagire con il messaggio per visualizzare il testo: basterà toccare il fumetto per rimuovere la formattazione spoiler e rivelare cosa c’è scritto.

La funzione è pensata per quelle situazioni in cui un messaggio contiene informazioni che non tutti vogliono leggere immediatamente, soprattutto nelle chat di gruppo. È il caso dei famigerati spoiler di film o serie TV in cui è possibile imbattersi non solo sui social ma anche nelle conversazioni di gruppo in cui alcuni membri sono allo scuro del finale o di determinati dettagli.

Fino ad oggi, alcuni utenti aggiravano il problema inviando contenuti sensibili come foto a visualizzazione singola, ma queste scompaiono dalla conversazione dopo essere state viste. Con gli spoiler, invece, i messaggi restano nella chat ma rimangono nascosti fino a quando il destinatario non decide di scoprirli.

Dopo aver evidenziato il testo, gli utenti potranno scegliere l’opzione “Spoiler” direttamente dal menu contestuale che appare sopra la selezione. L’opzione aggiungerà automaticamente due pipe (||) prima e dopo il messaggio.

Chi preferisce essere più veloce potrà formattare i messaggi come spoiler semplicemente digitando le doppie pipe manualmente. Per esempio, per nascondere la parola “sorpresa” nella frase “La sorpresa è stata bellissima“, basterà scrivere “La ||sorpresa|| è stata bellissima“.

È possibile anche formattare l’intero messaggio come spoiler selezionando tutto il testo prima di applicare l’opzione.

Un dettaglio interessante riguarda la persistenza della formattazione. Infatti i messaggi continueranno a essere contrassegnati come spoiler anche dopo che l’utente li ha visualizzati. Questo significa che, per esempio, riaprendo la conversazione o riavviando l’app, sarà necessario toccare nuovamente il messaggio per rivelarne il contenuto.

La scelta preserva l’intenzione del mittente di mantenere il contenuto nascosto di default, ma aiuta anche a prevenire esposizioni accidentali quando si riapre una chat.

Limitazioni attuali e sviluppi futuri

Al momento WhatsApp sta sviluppando la formattazione spoiler esclusivamente per i messaggi di testo. Non ci sono informazioni su un’eventuale compatibilità con altri tipi di contenuto come immagini o video.

Tuttavia, è molto probabile che WhatsApp estenda il supporto agli spoiler in un aggiornamento futuro, permettendo di inviare foto e video nascosti senza doverli mandare in modalità “visualizza una volta”. Per ora, però, si tratta solo di speculazioni.

Alcuni beta tester potrebbero già vedere l’opzione Spoiler disponibile nel menu contestuale degli strumenti di formattazione del testo. Tuttavia, si tratta di un bug: la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e applicare uno spoiler a un messaggio attualmente non ha alcun effetto quindi, qualora foste tra i suddetti, vi invitiamo a prestare attenzione nell’usare la funzione.

L’azienda ha già rassicurato che un prossimo aggiornamento dovrebbe risolvere questo problema poiché, di fatto, il team sta ancora perfezionando il modo in cui il sistema identifica i messaggi spoiler.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.