Chi dice che per avere l’ultimo modello di iPhone serva spendere una fortuna? iPhone 15, lanciato a un prezzo di listino di 979€, sfida questa convinzione con un’offerta che lo porta a un minimo storico senza precedenti. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su uno degli smartphone più desiderati del mercato, combinando prestazioni di altissimo livello con un risparmio che supera il 60%. Questa promozione rende il dispositivo Apple accessibile come mai prima d’ora, un vero e proprio affare per chi attendeva il momento giusto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono ancora oggi un top di gamma e i dettagli di questa imperdibile offerta.

iPhone 15: potenza A16 Bionic e display Super Retina XDR

iPhone 15 non è semplicemente un aggiornamento, ma un concentrato di tecnologia che garantisce un’esperienza d’uso fluida, reattiva e di altissima qualità. Il cuore pulsante del dispositivo è il chip Apple A16 Bionic, lo stesso processore che ha alimentato la gamma Pro precedente, assicurando prestazioni da vero top di gamma sia nell’uso quotidiano che nelle operazioni più complesse come il gaming o l’editing video. Con 6GB di RAM, il multitasking è gestito in maniera impeccabile, senza rallentamenti o incertezze.

Il display è uno dei suoi punti di forza assoluti. Parliamo di un pannello Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con una risoluzione di 1179 x 2556 pixel. Questo si traduce in colori vividi, neri profondi e una luminosità di picco che rende i contenuti perfettamente visibili anche sotto la luce diretta del sole. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, che offre una resistenza superiore a graffi e cadute.

Il comparto fotografico compie un salto generazionale notevole, ereditando un sensore principale da ben 48MP in grado di catturare dettagli incredibili e di registrare video in 4K con una qualità cinematografica. Il software Apple, con funzionalità come Smart HDR e Photographic Styles, ottimizza ogni scatto per risultati professionali. Il design, con il suo vetro posteriore a infusione di colore e finitura opaca, è elegante e riconoscibile, mentre la batteria da 3349 mAh garantisce un’autonomia solida per coprire un’intera giornata di utilizzo.

Processore : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic Memoria : 6GB di RAM e 128GB di storage

: 6GB di RAM e 128GB di storage Display : Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici

: Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici Fotocamera principale : 48MP

: 48MP Batteria : 3349 mAh con supporto a ricarica rapida e wireless

: 3349 mAh con supporto a ricarica rapida e wireless Software: iOS 17 e aggiornamenti garantiti per anni

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Il prezzo crolla: i dettagli dell’offerta

L’occasione per acquistare iPhone 15 128GB è ora, grazie a una combinazione di sconti che ne abbatte letteralmente il prezzo. Il costo finale del dispositivo è di soli 391€, un importo incredibilmente basso rispetto al prezzo di listino di 979€ al momento del lancio. Per ottenere questo prezzo, è necessario applicare uno dei seguenti codici coupon al momento del checkout: ASIT60, ITAS60 o TUTTOA60. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato tramite PayPal.

Il risparmio complessivo è impressionante: ben 588€ in meno rispetto al prezzo originale, con uno sconto effettivo del 60%. L’offerta è disponibile su AliExpress, ma è fondamentale agire in fretta. Promozioni di questo tipo, specialmente su prodotti Apple, tendono a esaurire le scorte disponibili in tempi brevissimi. Si tratta di un’opportunità a tempo e quantità limitate, perfetta per chi desidera un dispositivo premium senza svuotare il portafoglio.

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