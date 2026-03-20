LEGO ha intenzione di fare un passo oltre verso la sostenibilità. Il gruppo ha infatti comunicato i suoi piani per creare un parco solare presso il suo nuovo stabilimento negli Stati Uniti, in Virginia: l’obiettivo è quello di soddisfare il 100% del fabbisogno energetico dello stabilimento sfruttando fonti rinnovabili.

Il nuovo stabilimento LEGO punta sulla sostenibilità: avrà un enorme parco solare

Il Gruppo LEGO ha svelati i suoi piani per la costruzione di un parco solare presso il suo stabilimento statunitense in costruzione (LEGO Manufacturing Virginia). Il progetto andrà ad ampliare in modo significativo la capacità di energia rinnovabile in loco, rappresentando un traguardo molto importante verso l’obiettivo di soddisfare il 100% del fabbisogno energetico annuale con fonti rinnovabili.

Il parco solare sarà situato all’interno dello stabilimento di Chesterfield (Virginia): il progetto comprende più di 30.700 pannelli solari a terra con una capacità totale di 22 MWp, disposti su una superficie di quasi 80 acri (oltre 320.000 metri quadrati), e oltre 10.000 pannelli solari sui tetti degli edifici, per un’ulteriore capacità di 6,11 MWp. I lavori sul parco solare dovrebbero partire la prossima estate, ma già lo scorso ottobre è stata completata la struttura in acciaio dello stabilimento, che dovrebbe aprire entro il 2027. Gli uffici del sito, costruiti in legno lamellare, dovrebbero essere invece completati entro la fine di questa primavera. L’utilizzo di questo materiale contribuisce inoltre all’obiettivo del sito di ridurre al minimo il consumo energetico e l’utilizzo di materiali non rinnovabili.

“Siamo orgogliosi dei progressi che continuiamo a compiere“, ha dichiarato Jesus Ibañez, General Manager presso LEGO Manufacturing Virginia. “Queste iniziative sono fondamentali per incrementare il nostro utilizzo di energie rinnovabili e supportano il nostro impegno costante verso operazioni più sostenibili“.

Allo stato attuale, sono più di 500 le persone al lavoro nello stabilimento in costruzione e nell’impianto di confezionamento temporaneo dell’azienda: LEGO prevede di arrivare quasi a raddoppiare questo numero, raggiungendo circa 900 unità entro la fine di quest’anno. Questo incremento, spiega l’azienda, è necessario per preparare l’entrata in funzione dei macchinari di stampaggio e di confezionamento all’avanguardia, altamente automatizzati.

Secondo quanto riferito, l’investimento totale per il nuovo stabilimento e il centro di distribuzione supera il miliardo e mezzo di dollari. Ci saranno in tutto 13 edifici per oltre 160.000 metri quadrati. Il gruppo LEGO punta a ottenere la certificazione LEED Platinum, ossia il livello più alto del sistema di valutazione Leadership in Energy and Environmental Design.