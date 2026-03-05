Questa settimana si apre ufficialmente la nuova stagione di Formula 1, e in casa LEGO arrivano due nuovi set che gli appassionati non vorranno lasciarsi sfuggire: stiamo parlando dei set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP (#43014) e Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP (#43022). Scopriamoli insieme.

LEGO lancia i set dedicati ai caschi di Leclerc e Hamilton

La stagione 2026 di Formula 1 si apre ufficialmente questa settimana, con il debutto delle nuove monoposto in quel di Melbourne, per il Gran Premio d’Australia. Per questa occasione, LEGO presenta due nuovi set espositivi ispirati ai caschi 2025 dei piloti della Scuderia Ferrari HP, ossia Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

I piloti hanno anche posato con due caschi speciali in mattoncini LEGO a grandezza naturale all’interno del paddock, basati proprio sulle riproduzioni dei nuovi set. I due modelli sono stati realmente indossati e sono composti da più di 3500 elementi LEGO, per un peso di quasi 3 kg ciascuno. Per realizzare i due caschi sono state necessarie 60 ore di lavoro. Sono stati progettati e costruiti dal LEGO Certified Professional Ryan “The Brickman” McNaught e dal suo team.

Il casco LEGO Editions Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc riproduce fedelmente quello di Charles Leclerc e presenta dettagli chiave come il numero di gara del pilota, il 16, l’iconico cavallino rampante Ferrari e gli omaggi a suo padre e a Jules Bianchi. Il set è composto da 886 pezzi e include una placca stampata con la firma di Charles, oltre a riprodurre per la prima volta la minifigure LEGO del pilota.

Anche i fan di Lewis Hamilton hanno pane per i loro denti con il casco LEGO Editions Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton: il set da esposizione è composto da 884 pezzi e presenta dettagli unici come decorazioni stampate, tra cui il numero personale di Lewis, il 44, e una targhetta con la sua firma, oltre alla prima minifigure del pilota con la sua tuta da gara rossa della Scuderia.

“Da appassionato di questo sport, sono lieto di svelare questi due set che saranno presto disponibili per tutti i tifosi e i fan” ha dichiarato John Ho, Model Design Master presso il Gruppo LEGO. “È stato un vero piacere lavorare a queste novità con un team di designer appassionati e di grande talento. Le curve uniche e i dettagli intricati dei caschi hanno rappresentato un’opportunità affascinante e la nostra squadra ha lavorato con passione per garantire che ogni aspetto fosse riprodotto fedelmente. Vederli prendere vita, in una nuova dimensione, a Melbourne nelle mani di due dei migliori piloti al mondo è un momento di grande orgoglio per tutto il team“.

I caschi in mattoncini misurano 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 13 cm di profondità. Si tratta probabilmente solo dei primi componenti di una nuova collezione LEGO dedicata ai caschi dei piloti di F1. Le indiscrezioni suggeriscono l’arrivo anche dei set per i caschi di Max Verstappen, Fernando Alonso e Ayrton Senna.

Prezzi e uscita dei caschi LEGO

I nuovi set LEGO Editions dedicati ai caschi di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton saranno disponibili al prezzo consigliato di 89,99 euro a partire dal 1° maggio 2026 sullo shop online ufficiale LEGO, nei LEGO Store di tutto il mondo e presso tanti altri rivenditori, tra cui Amazon. A partire da oggi, sono già aperti i preordini sia sul sito ufficiale sia su Amazon: se siete interessati o volete saperne di più potete seguire i link qui in basso.