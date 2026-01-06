Nel corso del CES 2026, il Gruppo LEGO ha annunciato una delle innovazioni più ambiziose e significative della sua storia recente, presentando ufficialmente LEGO SMART Play, una nuova piattaforma di gioco pensata per dare letteralmente vita alle costruzioni LEGO, senza schermi, senza app e senza stravolgere il classico concetto di gioco fisico che tutti conosciamo.

Secondo LEGO, si tratta di una delle evoluzioni più importanti del sistema di gioco LEGO dai tempi dell’introduzione delle minifigure nel 1978, un’affermazione decisamente pesante, ma che trova riscontro in una piattaforma tecnologica sorprendentemente ricca e, soprattutto, invisibile agli occhi dei bambini.

Cos’è LEGO SMART Play

LEGO SMART Play è una nuova piattaforma interattiva che permette alle creazioni LEGO di reagire in tempo reale al modo in cui vengono costruite e utilizzate. Il cuore di tutto è il nuovo LEGO SMART Brick, un mattoncino 2 x 4 dalle dimensioni standard che, al suo interno, nasconde oltre venti innovazioni tecnologiche brevettate a livello globale.

L’obbiettivo, come ribadito più volte durante la presentazione, è quello di unire creatività, tecnologia e narrazione, mantenendo però un’esperienza di gioco completamente fisica e priva di schermi, aspetto su cui LEGO insiste (giustamente) parecchio.

Tanta tecnologia nel mattoncino LEGO SMART Brick

Lo SMART Brick integra un chip ASIC da 4,1 mm, più piccolo di un classico mattoncino LEGO, ed è gestito da un sistema chiamato Play Engine, capace di rilevare movimento e orientamento, distanza e posizione di altri SMART Brick, luce suono e campi magnetici.

A questo si aggiungono accelerometro, sensori multipli, LED, un altoparlante miniaturizzato con sintetizzatore integrato e la ricarica wireless, pensata per funzionare anche su basi condivise. LEGO afferma inoltre che le batterie interne sono progettate per durare anni anche in assenza di utilizzo, un dettaglio tutt’altro che secondario.

L’audio, aspetto interessante, non è unna semplice riproduzione di clip preregistrate, ma viene generato dinamicamente in base alle azioni di gioco.

SMART Minifigure e SMART Tag

Accanto allo SMART Brick troviamo LEGO SMART Minifigure e gli SMART Tag, elementi apparentemente semplici ma fondamentali per il funzionamento del sistema:

gli SMART Tag sono tessere 2 x 2 senza perni, dotate di un ID digitale leggibile tramite comunicazione magnetica di prossimità (concettualmente simile all’NFC)

sono tessere 2 x 2 senza perni, dotate di un ID digitale leggibile tramite comunicazione magnetica di prossimità (concettualmente simile all’NFC) le SMART Minifigure funzionano in modo analogo, comunicando allo SMART Brick chi è il personaggio e quale ruolo interpreta

In altre parole, è il contesto a guidare il comportamento del sistema: uno SMART Tag associato a un X-Wing, ad esempio, indica allo SMART Brick come deve reagire, quali suoni riprodurre e quali comportamenti attivare.

BrickNet: i mattoncini LEGO parlano tra loro

Uno degli aspetti più affascinanti di LEGO SMART Play è BrickNet, una rete wireless locale basata su Bluetooth e su una tecnologia proprietaria chiamata Neighbor Position Measurement; grazie a questo sistema gli SMART Brick possono comunicare direttamente tra loro, sapere quanto sono vicini e come sono orientati, senza bisogno di internet, app o configurazioni esterne.

Il risultato? Un’esperienza che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe risultare naturale e immediata quanto un set LEGO tradizionale, ma con un livello di interattività completamente nuovo.

Il debutto con LEGO Star Wars

Per il lancio di LEGO SMART Play, l’azienda ha scelto (non a caso) il suo partner più iconico: Star Wars. I primi set SMART Play faranno infatti parte del programma LEGO Star Wars, con tre set All-in-One pensati principalmente per i più giovani.

I set includono sempre SMART Brick, SMART Minifigure e SMART Tag, e permettono di sbloccare suoni, effetti e comportamenti iconici direttamente durante il gioco

I set annunciati:

TIE Fighter di Darth Vader (75421) -> 473 pezzi, 1 Smart Brick, minifigure SMART di Darth Vader. Prezzo 69,99 euro

-> 473 pezzi, 1 Smart Brick, minifigure SMART di Darth Vader. Prezzo 69,99 euro X-Wing Red Five di Luke (75423) -> 584 pezzi, 1 Smart Brick, 2 minifigure SMART (Luke e Leia), 5 Smart Tag. Prezzo di 89,99 euro

-> 584 pezzi, 1 Smart Brick, 2 minifigure SMART (Luke e Leia), 5 Smart Tag. Prezzo di 89,99 euro Throne Room Duel & A-Wing (75427) -> 962 pezzi, 2 Smart Brick, 3 minifigure SMART (Luke, Vader, Palpatine), 5 Smart Tag. Prezzo 159,99 euro

Tra gli effetti sbloccabili troviamo il ronzio delle spade laser, il rombo dei motori, suoni di battaglia e persino la Marcia Imperiale, tutti attivati in modo contestuale durante il gioco.

Disponibilità e prospettive future

I set LEGO SMART Play Star Wars saranno preordinabili dal 9 gennaio 2026 e disponibili dal 1° marzo 2026 sullo store ufficiale dell’azienda, nei LEGO store fisici e presso rivenditori selezionati.

LEGO ha già confermato che SMART Play continuerà a espandersi con nuovi set, aggiornamenti e tecnologie, anche se al momento non è chiaro quali altre linee verranno coinvolte dopo Star Wars.

LEGO SMART Play rappresenta una svolta radicale, ma sorprendentemente coerente con la filosofia LEGO: tanta tecnologia, sì, ma totalmente al servizio del gioco fisico e dell’immaginazione, senza schermi e senza dipendenze da app.

Resta da capire come questa piattaforma verrà accolta dai più piccoli (e dai genitori), e soprattutto se riuscirà a mantenere quella magia tipica dei LEGO tradizionali anche nel lungo periodo.