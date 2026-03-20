Il mercato dei browser sta vivendo una trasformazione piuttosto evidente, con sempre più aziende che provano a integrare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza di navigazione; ed è proprio in questo frangente che si inserisce Perplexity AI, che continua a espandere il proprio ecosistema portando il browser Comet anche su iPhone.

Dopo il debutto su desktop e il successivo arrivo su Android infatti, Comet è ora disponibile come app standalone su iOS, permettendo agli utenti iPhone di testare un approccio alla navigazione decisamente diverso dal solito.

Anche gli utenti iPhone possono ora utilizzare il browser Comet di Perplexity

Come molti di voi avranno già intuito, Comet non è un browser tradizionale: l’idea alla base è quella di combinare la navigazione web con un assistente IA integrato, capace di accompagnare l’utente durante tutta l’esperienza online.

In pratica, non ci si limita a visitare pagine web, ma si può interagire direttamente con il sistema per riassumere contenuti, approfondire argomenti e ottenere risposte contestuali mentre si naviga. Un approccio che punta a trasformare il browser in una sorta di partner digitale, più che in un semplice strumento di accesso ai siti.

L’arrivo su iPhone segna anche un passo importante per la diffusione di Comet, che diventa così accessibile su tutte le principali piattaforme, Android, Windows, Mac e ora anche iOS.

Tuttavia, come spesso accade quando si parla dell’ecosistema Apple, non mancano alcune limitazioni; la più evidente riguarda l’impossibilità di installare estensioni di terze parti, un vincolo legato proprio alle regole più rigide della piattaforma.

Nonostante questo, l’app può comunque essere impostata come browser predefinito, un dettaglio tutt’altro che scontato e che potrebbe favorirne la diffusione tra gli utenti più curiosi.

Dal punto di vista estetico, Comet su iOS adotta un design che richiama il linguaggio Liquid Glass, con un’interfaccia moderna piuttosto curata. La barra degli indirizzi, in particolare, è stata progettata per risultare visivamente accattivante e coerente con il resto dell’esperienza.

Si tratta di un aspetto che, come sempre, può fare la differenza nell’utilizzo quotidiano, soprattutto su dispositivi come iPhone dove l’attenzione ai dettagli è spesso elevata.

Un dettaglio interessante riguarda il modello di business, in origine Comet era stato proposto come servizio premium con un costo decisamente elevato (circa 200 dollari al mese), mentre oggi è disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS.

Questa transizione non è casuale, Perplexity ha infatti chiarito che il browser raccoglie alcuni dati degli utenti per mostrare pubblicità mirata, un aspetto che, ovviamente, potrebbe far storcere il naso a una parte dell’utenza, ma che rappresenta ormai una dinamica piuttosto diffusa nei servizi digitali.

Come spesso e volentieri accade con prodotti di questo tipo, Comet è ancora in pieno sviluppo, l’azienda ha già anticipato l’arrivo di nuove funzionalità nei prossimi mesi, segno che il progetto è destinato a evolversi rapidamente.

Resta inoltre aperta la questione iPad: al momento non esiste un’app nativa dedicata, anche se è lecito aspettarsi novità anche su questo fronte nel prossimo futuro.

Con il lancio su iPhone, Comet compie un passo importante nella strategia di Perplexity, che punta chiaramente a ritagliarsi uno spazio nel nascente segmento dei browser AI-first.

L’idea di un browser che non si limita a mostrare contenuti ma li interpreta, li riassume e li arricchisce in tempo reale è senza dubbio affascinante, anche se non priva di criticità, soprattutto sul fronte della privacy e dell’affidabilità.

Bisognerà attendere per scoprire se questo nuovo modo di navigare riuscirà davvero a conquistare il grande pubblico o se rimarrà, almeno inizialmente, una soluzione di nicchia per utenti più avanzati. Per chi tra voi fosse interessato a provare Comet con mano sul proprio iPhone, vi lasciamo qui sotto il link per procedere al download dell’app direttamente dallo store ufficiale Apple.

Scarica Comet per iPhone