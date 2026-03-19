Govee continua a espandere il proprio ecosistema di prodotti per l’illuminazione smart e questa volta lo fa lanciando una nuova Edison Bulb in diversi paesi nel mondo. Si tratta di una lampadina smart dimmerabile che offre effetti di illuminazione sia in bianco che a colori, con il supporto al protocollo Matter che le permette di integrarsi senza problemi con la maggior parte degli ecosistemi per la smart home attualmente sul mercato.

La Govee Edison Bulb è già disponibile in Nord America e in Europa. Negli Stati Uniti viene commercializzata come Govee E26 Smart Edison Light Bulb 500lm, mentre in Europa prende il nome di Govee E27 Smart Edison Light Bulb 500lm, adattandosi così ai diversi standard di attacco utilizzati nei due mercati. Scopriamole nel dettaglio.

Design vintage e specifiche tecniche

La chicca delle nuove lampadine Edison di Govee sta nell’adottare un design vintage piuttosto curato, pensato per chi cerca un’estetica retrò senza rinunciare alle funzionalità smart. Il vetro esterno è trasparente e lascia intravedere le strisce a spirale in stile retrò che caratterizzano questo tipo di lampadine.

Ogni striscia COB (chip on board) presenta oltre 25 LED per pollice, e le lampadine dimmerabili possono raggiungere una luminosità massima di 500 lumen.

Le lampadine possono creare effetti di illuminazione sia bianchi che colorati, con un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 90, un valore che garantisce una riproduzione fedele dei colori nell’ambiente circostante. La temperatura colore può essere regolata tra 2.700 e 6.500 K, coprendo così l’intero spettro dalle tonalità calde, ideali per creare atmosfere rilassanti, a quelle più fredde e brillanti adatte per l’illuminazione funzionale.

Controllo tramite app e compatibilità Matter

Nell’app Govee Home, gli utenti della Edison Bulb possono scegliere tra oltre 64 modalità scena preimpostate, incluse opzioni sincronizzate con la musica per creare effetti luminosi che seguono il ritmo. L’app permette anche di controllare più luci smart contemporaneamente, una funzionalità utile per chi ha diverse lampadine Govee in casa, e di impostare programmazioni o timer per l’accensione e lo spegnimento automatico.

Un punto di forza che potrebbe far pendere l’ago della bilancia a loro favore rispetto ad altre concorrenti economiche è il supporto alla compatibilità con Matter, le lampadine possono essere controllate anche tramite comandi vocali o app di terze parti, integrandosi senza problemi con gli assistenti vocali e le piattaforme smart home più diffuse come Apple Home, Google Home e Amazon Alexa.

Il supporto a Matter rappresenta un valore aggiunto importante, considerando che questo protocollo sta diventando lo standard di riferimento per l’interoperabilità tra dispositivi smart home di produttori diversi.

Prezzi e disponibilità

Negli Stati Uniti è possibile acquistare la confezione da 4 lampadine Govee Edison su Amazon a 69,99 dollari. Una confezione da 2 pezzi è disponibile anche sullo store ufficiale del brand, anche se al momento risulta esaurita fino al 22 marzo.

In Italia è già possibile acquistare la confezione da da 2 pezzi della Govee Edison Bulb su Amazon a 44,99 euro. Sullo store online Govee europeo il prodotto sarà invece disponibile a partire dal 2 aprile.

Acquista Govee Smart Edison Bulb su Amazon