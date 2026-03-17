Aqara porta la sicurezza domestica intelligente nel futuro degli standard aperti. L’azienda ha annunciato oggi la disponibilità di Camera Hub G350, prima telecamera al mondo certificata Matter, e di Doorbell Camera G400 cablata, due prodotti che ridefiniscono cosa significhi costruire un sistema di videosorveglianza domestica senza restare intrappolati in un singolo ecosistema.

Aqara Camera Hub G350

Aqara Camera Hub G350 rappresenta un traguardo significativo non solo per Aqara ma per l’intero settore della smart home. È la prima telecamera di sicurezza a supportare nativamente lo standard Matter 1.5, il che significa che si integra direttamente con Apple Home, Alexa, Google Home e SmartThings senza bisogno di bridge o configurazioni complicate. Funziona immediatamente, con live streaming, audio bidirezionale e notifiche che viaggiano direttamente attraverso il fabric Matter. Per chi usa Home Assistant o software NVR come Frigate e Blue Iris, c’è anche il supporto RTSP completo.

Ma la telecamera G350 non è solo una telecamera Matter. È un hub multifunzione che funge contemporaneamente da controller Matter, hub Zigbee per i dispositivi Aqara e bridge per connettere prodotti Zigbee agli ecosistemi Matter. In pratica, un unico dispositivo che orchestra l’intera casa intelligente mentre tiene d’occhio quello che succede dentro. Il sistema ottico è quello che ci si aspetterebbe da prodotti ben più costosi: doppia lente con grandangolo 4K e teleobiettivo 2.5K che combinati offrono uno zoom ibrido 9x. Quando la telecamera rileva movimento, può automaticamente seguire persone e animali domestici mantenendoli sempre al centro dell’inquadratura, e la funzione close-up tracking fa zoom automaticamente per catturare più dettagli. Il motore pan-tilt garantisce visione a 360 gradi eliminando punti ciechi, con possibilità di impostare fino a 30 angolazioni predefinite e routine di pattugliamento personalizzate.

L’intelligenza artificiale gira completamente in locale sul dispositivo, senza bisogno di connessione cloud per le funzioni base. Camera Hub G350 riconosce persone, animali domestici, volti, e persino gesti delle mani e sorrisi. Quest’ultima funzione apre scenari interessanti: scattare un selfie sorridendo alla telecamera, o attivare una scena domotica con un semplice gesto della mano. Oltre agli eventi visivi, la telecamera rileva anche suoni specifici come allarmi, pianti, tosse o latrati, permettendo automazioni contestuali molto più sofisticate rispetto alle classiche notifiche generiche di movimento. La privacy è gestita con un meccanismo fisico che copre automaticamente la lente quando la telecamera viene spenta, eliminando qualsiasi possibilità di sorveglianza indesiderata. I video possono essere salvati localmente su microSD fino a 512 GB con backup su NAS, oppure sul cloud Aqara con crittografia end-to-end tramite l’abbonamento HomeGuardian.

Aqara Doorbell Camera G400

Per la sicurezza esterna, Aqara Doorbell Camera G400 prende una direzione diversa ma altrettanto interessante. È un videocitofono completamente cablato, progettato per funzionare 24 ore su 24 senza mai preoccuparsi della batteria. Supporta Power-over-Ethernet, che significa un solo cavo per alimentazione e rete dati, garantendo stabilità e zero interruzioni. In alternativa può usare il cablaggio esistente del vecchio campanello tra 8 e 24 volt, connettendosi alla rete tramite Wi-Fi 6 dual-band. La risoluzione è 2K con angolo di visione ultra-wide da 165 gradi e aspect ratio 3:4 che inquadra le persone dalla testa ai piedi, perfetto per vedere sia i volti che eventuali pacchi lasciati a terra. La certificazione IP65 garantisce resistenza a pioggia, neve e temperature estreme.

Anche qui l’intelligenza artificiale lavora su due livelli. Il riconoscimento locale di persone e movimento funziona sempre, anche senza connessione internet, permettendo registrazioni e automazioni anche durante blackout di rete. Con l’abbonamento HomeGuardian si sbloccano capacità cloud più avanzate: riconoscimento facciale, identificazione di pacchi, veicoli, animali e persino fiamme. La ricerca video basata su intelligenza artificiale permette di trovare rapidamente eventi specifici senza dover scorrere ore di registrazioni. Doorbell Camera G400 si integra nativamente con Apple Home incluso HomeKit Secure Video per gli utenti iOS che preferiscono archiviazione iCloud, e supporta Alexa, Google Home, SmartThings e Home Assistant via RTSP.

Il lancio combinato di questi due prodotti mostra una strategia precisa da parte di Aqara. Non parliamo semplicemente telecamere, parliamo interoperabilità. Entrambi i dispositivi funzionano con praticamente ogni ecosistema esistente, dal chiuso giardino di Apple agli open source come Home Assistant, senza costringere a scegliere. L’intelligenza artificiale gira principalmente in locale, riducendo latenza e dipendenza dal cloud, ma chi vuole può attivare funzionalità cloud avanzate tramite abbonamento. Lo storage è flessibile: microSD locale, NAS, cloud Aqara o iCloud per gli utenti Apple. Camera Hub G350 aggiunge Matter nativo, posizionandosi come prima telecamera pronta per lo standard che dovrebbe finalmente unificare la smart home.

L’arrivo di una telecamera Matter certificata rappresenta un momento importante per il settore. Se altri produttori seguiranno questa strada, potremmo finalmente vedere telecamere di sicurezza che funzionano davvero ovunque senza bisogno di app dedicate, bridge proprietari o configurazioni da smanettoni. Per ora Aqara è arrivata prima, vedremo se il mercato premierà questa scommessa sugli standard aperti.

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