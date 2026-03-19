Xiaomi è un’azienda che può vantare un portafoglio prodotti davvero invidiabile, spaziando dagli smartphone ai dispositivi indossabili, dai tablet alle smart TV, dai monopattini elettrici ai dispositivi smart home e ora si sta preparando a lanciare un nuovo interessante device per la casa: stiamo parlando di Xiaomi Smart Door Lock G100.

Così come suggerisce il suo nome, si tratta di una serratura intelligente che è apparsa in Cina sulla piattaforma Youpin, ove viene proposta a 1.099 yuan (pari, al cambio, a circa 140 euro).

Le principali caratteristiche di Xiaomi Smart Door Lock G100

In attesa del lancio ufficiale, possiamo farci un’idea di quelle che saranno le caratteristiche di questa nuova serratura intelligente, il cui codice modello è la sigla XMZNMST12LK.

Xiaomi Smart Door Lock G100 offre agli utenti la possibilità di aprire la porta d’ingresso senza chiave, con ben nove metodi di sblocco tra i quali è possibile scegliere quello preferito, incluso uno scanner per le impronte digitali che, a dire del produttore, può vantare un tasso di riconoscimento del 99,29%.

Tra le altre opzioni disponibili vi sono un tastierino fisico per codici di accesso sia permanenti che temporanei, un lettore NFC per smartphone, smartwatch o carte compatibili e lo sblocco remoto tramite smartphone via Bluetooth, a cui si aggiunge anche una chiave fisica di riserva per le emergenze.

Tra le altre caratteristiche della serratura smart troviamo le connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0, il supporto a Xiaomi HyperOS Connect, un sistema di alimentazione con quattro batterie AA (dovrebbero garantire un’autonomia di un anno) e una porta USB-C per l’alimentazione di emergenza.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire se questa serratura smart sarà commercializzata anche in Europa.