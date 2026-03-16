Negli ultimi anni il monitoraggio del sonno è diventato uno di quegli aspetti più centrali dell’esperienza offerta dai dispositivi indossabili, smartwatch, smart ring e altri wearable consentono infatti di analizzare sempre più parametri legati al riposo notturno, dalla durata alla qualità del sonno, passando per la frequenza cardiaca o la variabilità del battito. Un nuovo studio condotto da Ultrahuman in collaborazione con lo Snyder Lab della Stanford University suggerisce però che uno degli elementi più importanti potrebbe essere spesso sottovalutato: la regolarità degli orari di sonno.

Secondo i risultati della ricerca infatti, andare a dormire sempre alla stessa ora potrebbe essere ancora più importante della durata complessiva del sonno quando si parla di controllo della glicemia e salute metabolica.

Bastano piccole variazioni negli orari del sonno per cambiare il quadro metabolico

Lo studio, attualmente in fase di revisione paritaria, ha analizzato un’enorme quantità di dati raccolti in condizioni di vita reale. I ricercatori hanno preso in esame circa 228.000 notti di sonno provenienti da quasi 6.000 partecipanti, rendendo questa analisi una delle più ampie mai realizzate sul rapporto tra ritmo circadiano e metabolismo.

Per ottenere risultati più precisi è stato utilizzato un sistema basato su due sensori: i dati sul sonno sono stati raccolti tramite Ultrahuman Ring Air, mentre i livelli di glucosio sono stati monitorati tramite il sistema di monitoraggio continuo Ultrahuman M1.

Questo approccio ha permesso di confrontare direttamente i modelli di sonno con le variazioni della glicemia, offrendo una fotografia piuttosto dettagliata di come le abitudini notturne possano influenzare il metabolismo.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dallo studio riguarda quanto poco basti per alterare l’equilibrio metabolico. Secondo i ricercatori, una differenza di appena 10-15% nella variabilità degli orari di sonno, che equivale a spostare il momento di andare a letto di 60-90 minuti, può separare due gruppi di persone con profili metabolici molto diversi.

Da una parte troviamo individui con controllo glicemico paragonabile a quello degli atleti, dall’altra persone che iniziano ad avvicinarsi a valori prediabetici. Quando il sonno risultava irregolare, i ricercatori hanno osservato diversi effetti:

glicemia notturna mediamente più alta di 6,4 mg/dL

riduzione di quasi il 14% del tempo trascorso in un intervallo glicemico sano

frequenza cardiaca durante il sonno più alta di circa 9 bpm

riduzione della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) di 7 ms

Questi parametri indicano uno stato di maggiore stress metabolico e cardiovascolare.

Un dato particolarmente interessante riguarda la percezione dei partecipanti, molte delle persone che mostravano segnali metabolici potenzialmente problematici si consideravano perfettamente in salute.

Questo suggerisce che gli orari di sonno irregolari potrebbero contribuire a disfunzioni metaboliche silenziose, che si sviluppano anni prima di eventuali diagnosi cliniche. Proprio per questo motivo, ricerche come questa stanno attirando sempre più attenzione nel settore dei wearable e del monitoraggio della salute.

Per i produttori di dispositivi indossabili, risultati di questo tipo potrebbero avere implicazioni piuttosto importanti, molti sistemi di analisi del sonno si concentrano ancora principalmente sulla durata complessiva del riposo, mentre questa ricerca suggerisce che la regolarità del ritmo circadiano dovrebbe avere un peso maggiore nei punteggi del sonno.

Se ulteriori studi dovessero confermare queste conclusioni, potremmo assistere a un cambiamento anche nel modo in cui interpretiamo il concetto di buon sonno. Per esempio, l’abitudine piuttosto diffusa di dormire più a lungo nel fine settimana per recuperare il sonno perso potrebbe non essere così benefica come spesso si pensa.

Detto questo, gli stessi ricercatori sottolineano che la durata del sonno rimane comunque un fattore cruciale, dormire a sufficienza continua a essere essenziale per numerosi processi biologici, tra cui la detossificazione cerebrale, la formazione neuronale e la riparazione dei tessuti.

In altre parole, la chiave sembra essere una combinazione di entrambi gli aspetti: dormire abbastanza e mantenere ritmi regolari.

Se questi risultati verranno confermati da ulteriori ricerche, è possibile che in futuro i dispositivi indossabili e le app dedicate alla salute inizino a dare ancora più importanza alla costanza del ritmo sonno-veglia, trasformando quello che oggi sembra un dettaglio in uno degli indicatori principali del benessere metabolico.