Ultrahuman Ring Air, anello smart dedicato al monitoraggio della salute e in vendita anche nel nostro Paese, riceverà nei prossimi mesi una nuova e interessante funzione pensata per chi soffre di emicrania. La novità si chiama Migraine PowerPlug ed è sviluppata insieme a Click Therapeutics, società statunitense che lavora da anni su soluzioni digitali per la salute mentale e neurologica.

Proprio recentemente Ultrahuman Ring Air ha ricevuto la funzione Health PowerPlug, che permette all’anello di rilevare il russamento e di tracciare la stabilità della respirazione notturna. Grazie alla nuova funzionalità dedicata all’emicrania, invece, l’anello utilizza i dati che raccoglie ogni giorno per incrociare informazioni su sonno, attività fisica, stress e variabilità della frequenza cardiaca al solo scopo di individuare schemi e possibili correlazioni tra stile di vita e comparsa dei mal di testa.

Ultrahuman Ring Air dirà all’utente come procedere

In base all’analisi di questi dati, Ultrahuman Ring Air genererà consigli cuciti sul singolo utente. Non si tratta di generiche raccomandazioni salutari per curare il mal di testa, ma di suggerimenti pratici come obiettivi specifici di movimento e riposo, indicazioni su quando rallentare e persino un piano di idratazione personalizzato che suggerisce al soggetto quanta acqua bere e in quali momenti della giornata.

Lo scopo del Migraine PowerPlug non è quello di porre fine all’emicrania, ma aiutare chi ne soffre a riconoscere meglio i propri pattern comportamentali e agire in anticipo, modificando qualche abitudine quotidiana “sbagliata”. Ultrahuman e Click Therapeutics sottolineano inoltre che questo approccio è supportato da evidenze cliniche, ma resta in ogni caso uno strumento di supporto che non potrà mai sostituire il parere di un medico.

Il Migraine PowerPlug arriverà su Ultrahuman Ring Air nel corso della primavera 2026, anche nel mercato europeo. Come le altre funzionalità “PowerPlug” dell’ecosistema dell’azienda, anche questa con ogni probabilità sarà legata ad un abbonamento a pagamento. Non sono ancora stati dichiarati i prezzi, ma come per le altre funzioni extra è probabile che il costo si aggiri tra i 30 e i 40 euro annui.