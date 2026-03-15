Torniamo con la nostra rubrica settimanale sulle migliori schede video da acquistare su Amazon, questa volta in contemporanea alla Feste delle Offerte di Primavera, o meglio, nella fase conclusiva dell’edizione 2026 che si chiude ufficialmente domani 16 marzo.

Come di consueto le offerte sono state tantissime, alcune delle quali interessano anche le schede video destinate al gaming; non aspettatevi miracoli visto il periodo di crisi, ma non vogliamo neanche essere negativi perché qualche buon affare possiamo farlo anche oggi.

Se state assemblando un nuovo PC da gioco, magari per i vostri figli, oppure dovete aggiornare la vostra build e siete bloccati sulla scelta della GPU, siete nel posto giusto. Cercheremo di darvi qualche consiglio per scegliere bene e se possibile risparmiare qualche euro.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

A seguire trovate una selezione personale delle migliori schede video disponibili a oggi su Amazon; si spazia dalle offerte a tempo o del giorno, passando a prodotti scesi al minimo storico e di particolare interesse riguardo il rapporto prestazioni/prezzo.

Le varie offerte sono divise per fascia di prezzo; si parte dalla fascia bassa, anche sotto quota 200 euro, per arrivare ai modelli top di gamma, portafogli permettendo. Visto l’andamento dei prezzi degli ultimi mesi, non vogliamo neanche tralasciare (dove disponibili) modelli al prezzo consigliato (vedi MSRP), oramai sempre più divergente da quello che vediamo esposto nei negozi fisici e virtuali.

Prima di procedere col nostro listone, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta