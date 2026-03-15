Torniamo con la nostra rubrica settimanale sulle migliori schede video da acquistare su Amazon, questa volta in contemporanea alla Feste delle Offerte di Primavera, o meglio, nella fase conclusiva dell’edizione 2026 che si chiude ufficialmente domani 16 marzo.
Come di consueto le offerte sono state tantissime, alcune delle quali interessano anche le schede video destinate al gaming; non aspettatevi miracoli visto il periodo di crisi, ma non vogliamo neanche essere negativi perché qualche buon affare possiamo farlo anche oggi.
Se state assemblando un nuovo PC da gioco, magari per i vostri figli, oppure dovete aggiornare la vostra build e siete bloccati sulla scelta della GPU, siete nel posto giusto. Cercheremo di darvi qualche consiglio per scegliere bene e se possibile risparmiare qualche euro.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
A seguire trovate una selezione personale delle migliori schede video disponibili a oggi su Amazon; si spazia dalle offerte a tempo o del giorno, passando a prodotti scesi al minimo storico e di particolare interesse riguardo il rapporto prestazioni/prezzo.
Le varie offerte sono divise per fascia di prezzo; si parte dalla fascia bassa, anche sotto quota 200 euro, per arrivare ai modelli top di gamma, portafogli permettendo. Visto l’andamento dei prezzi degli ultimi mesi, non vogliamo neanche tralasciare (dove disponibili) modelli al prezzo consigliato (vedi MSRP), oramai sempre più divergente da quello che vediamo esposto nei negozi fisici e virtuali.
Prima di procedere col nostro listone, vi ricordiamo che per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.
Schede video fascia bassa
- ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC Edition 6 GB, disponibile a 208,99 euro invece di 239,93 euro
- PNY GeForce RTX 5050 GAMING Single-Fan 8 GB, disponibile a 264,99 euro invece di 285 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 CORE 8 GB, disponibile a 269 euro invece di 299 euro
- ASUS Dual GeForce RTX 5050 OC Edition 8 GB, disponibile a 285,99 euro invece di 319,99 euro
- Sparkle Intel Arc B580 Titan OC 12 GB, disponibile a 314,80 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 335,99 euro
Schede video fascia media
- XFX Radeon RX 9060 XT Swift OC 8 GB, disponibile a 379 euro
- MSI GEFORCE RTX 5060 Ti 8GB Shadow 2X OC Plus, disponibile a 424,99 euro invece di 449 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 429 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 589 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC Edition 16 GB, disponibile a 675,90 euro invece di 839,90 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Shadow 2X OC 12 GB, disponibile a 659,99 invece di 689 euro
- PNY GeForce RTX 5070 OC Tripla ventola, disponbile a 662,24 euro
- Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 688,48 euro
- ASUS Prime Radeon RX 9070 XT 16 GB OC Edition, disponibile a 749,99 euro invece di 777,55 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 959,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 1.008,80 euro invece di 1.099 euro
- KFA2 GeForce RTX 5080 1-Click OC 16 GB, disponibile a 1.099 euro
- PNY GeForce RTX 5080 OC Tripla ventola 16 GB, disponibile a 1.329,99 euro invece di 1.459 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 GAMING OC 32 GB, disponibile a 3.679,99 euro
- Intel XeSS 3 con MFG x4 provato su Intel Arc B580: un netto salto di qualità e prestazioni
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