GIGABYTE ha annunciato la nuova serie di schede madri Z890 PLUS, progettata per sfruttare al massimo il potenziale dei sistemi desktop basati sui processori Intel di ultima generazione. L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire una piattaforma capace di combinare prestazioni elevate, facilità di configurazione e soluzioni tecniche avanzate pensate sia per il gaming che per carichi di lavoro più impegnativi come produttività e multi-tasking.

I nuovi modelli, che arrivano a ridosso del lancio dei processori Intel Core Ultra 200S Plus, introducono alcune tecnologie proprietarie sviluppate ad hoc da GIGABYTE per migliorare le prestazioni complessive del sistema. Tra queste spiccano Ultra Turbo Mode, una funzione pensata per aumentare rapidamente le prestazioni della CPU, e D5 Duo X, opzione dedicata invece alla gestione della memoria DDR5 che promette di superare alcune delle limitazioni tipiche delle configurazioni ad alta densità.

GIGABYTE Z890 PLUS: le nuove tecnologie per spingere le CPU Core Ultra 200S Plus

Uno degli elementi più interessanti della serie GIGABYTE Z890 PLUS è sicuramente l’introduzione di Ultra Turbo Mode, una funzione progettata per permettere agli utenti di ottenere rapidamente un incremento delle prestazioni senza dover intervenire manualmente su impostazioni avanzate del BIOS.

La tecnologia è pensata in particolare per i processori Intel della serie 200S Plus con moltiplicatore sbloccato, permettendo di ampliare i margini prestazionali con un semplice clic. Il sistema GIGABYTE offre diversi livelli di ottimizzazione progressiva, che consentono di scegliere tra configurazioni più conservative oppure profili più aggressivi pensati per massimizzare il frame rate nei giochi o le prestazioni nei benchmark.

Stando ai dati dell’azienda, modelli come Core Ultra 7 270K Plus e Core Ultra 5 250K Plus, possono ottenere un incremento delle prestazioni fino al 40% rispetto alle impostazioni stock. Il produttore ha condiviso anche quali sono le opzioni disponibili:

LV1 Intel 200S Boost: Abilitato di default, consente di ottimizzare le performance già out-of-the- box grazie a un overclock affinato.

LV2 Turbo Mode: Profilo ulteriormente ottimizzato nella curva dei core e nel sottosistema RAM.

LV3 Extreme Mode: Profilo completamente sbloccato nei vari parametri che spreme al massimo il sistema CPU/RAM.

GIGABYTE D5 Duo X: anche le DDR5 sono importanti

Accanto a Ultra Turbo Mode debutta anche D5 Duo X, una nuova tecnologia sviluppata dal produttore per migliorare la gestione della memoria DDR5. Di solito aumentare la capacità della memoria comporta spesso una riduzione delle frequenze operative o una minore stabilità (vedi configurazione a 4 DIMM), con D5 Duo X invece si punta a superare questo limite grazie al supporto per il nuovo standard CQDIMM, mantenendo al tempo stesso la compatibilità con i moduli CUDIMM di prima generazione.

Secondo quanto dichiarato da GIGABYTE, questa soluzione consente di ottenere la capacità tipica delle configurazioni a quattro slot utilizzando però un layout a due slot ad alte prestazioni. Il risultato è una riduzione del carico sui canali di memoria e un miglioramento dell’integrità del segnale, elementi che permettono di raggiungere frequenze estremamente elevate e assicurare al contempo stabilità.

Grazie all’ottimizzazione del layout della scheda madre, al lavoro sul firmware del BIOS e a una nuova architettura del clock driver, la piattaforma è infatti in grado di spingere la memoria DDR5 fino a 10.266 MT/s, un valore che rappresenta un nuovo traguardo per le piattaforme desktop di fascia mainstream.

Per garantire stabilità e compatibilità a queste velocità, GIGABYTE ha inoltre collaborato con diversi produttori di memoria, tra cui ADATA, TeamGroup e V-Color, il tutto con l’obiettivo di sviluppare moduli ad alta capacità pensati anche per scenari come l’AI computing e la creazione di contenuti.

GIGABYTE serie Z890 PLUS: alimentazione, raffreddamento e connettività

Le nuove schede madri GIGABYTE Z890 PLUS puntano anche su una piattaforma solida dal punto di vista dell’alimentazione e della gestione termica. Le schede adottano infatti un design Digital Twin VRM a 16+1+2 fasi, pensato per garantire stabilità anche con processori esigenti di fascia alta e sbloccati per l’overclock.

Per mantenere temperature sotto controllo GIGABYTE utilizza inoltre il sistema VRM Thermal Armor Advanced, che migliora la dissipazione del calore nelle aree più critiche della scheda madre. A questo si aggiungono soluzioni pensate per semplificare l’assemblaggio come M.2 EZ-Flex, pensato per facilitare l’installazione degli SSD M.2.

Sul fronte della connettività la serie Z890 PLUS prevede il supporto per gli standard più moderni, tra cui WiFi 7, LAN 5 Gbps, USB4 Type-C con supporto DisplayPort Alt Mode e supporto agli SSD PCI-E 5.0 M.