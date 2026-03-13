Il settore dell’intelligenza artificiale è sempre più competitivo e non c’è da stupirsi, pertanto, se i vari colossi siano alla costante ricerca di nuove soluzioni che possano offrire agli utenti un’esperienza via via più piacevole e completa.

Un esempio in tal senso è quello che ci è arrivato nelle scorse ore da Anthropic, che ha annunciato con un post sul blog ufficiale un’importante novità per Claude.

Claude migliora con una novità ancora in beta

Lo scorso anno Anthropic ha presentato in anteprima Imagine with Claude, ossia un nuovo modo per creare elementi visivi in ​​tempo reale, senza la necessità di scrivere codice e adesso una versione beta di tale funzionalità viene implementata nelle conversazioni di chat di Claude.

E così ora l’agente IA può creare grafici, diagrammi e altre visualizzazioni personalizzate direttamente nelle sue risposte, per poi modificarle e perfezionarle man mano che la conversazione si sviluppa.

In pratica, Claude può generare grafici e diagrammi come parte delle proprie risposte, sia quando ciò gli viene richiesto direttamente dall’utente che nel cao si cui sia lo stesso agente a ritenere che le immagini possano essere utili per fornire un contesto visivo per facilitare la comprensione.

Stando a quanto viene spiegato da Anthropic, questi grafici, diagrammi e visualizzazioni appaiono in linea, anziché in un pannello laterale e sono temporanei: cambiano o scompaiono con l’evolversi della conversazione.

E così gli utenti potranno chiedere informazioni sulla tavola periodica e l’agente IA creerà una visualizzazione interattiva su cui potranno cliccare per avere maggiori dettagli.

Claude

L’agente IA deciderà quando creare una rappresentazione visiva di un elemento oppure saranno gli utenti a poterlo richiedere direttamente in qualsiasi momento.

Questa funzione è attiva per impostazione predefinita ed è disponibile per tutti i piani.

