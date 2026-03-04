Il mondo degli assistenti di programmazione basati sull’intelligenza artificiale continua a evolversi a un ritmo serrato e, come spesso accade in questo settore, la differenza non la fanno solamente i modelli sottostanti, ma anche e soprattutto le modalità di interazione. Anthropic ha infatti avviato il rilascio della modalità vocale per Claude Code, il suo assistente IA dedicato agli sviluppatori, segnando un passo significativo verso flussi di lavoro più conversazionali e, almeno nelle intenzioni, più a mani libere.

L’annuncio è arrivato tramite Thariq Shihipar, ingegnere dell’azienda, che ha spiegato come la funzionalità sia attualmente attiva per circa il 5% degli utenti, con una distribuzione più ampia prevista nel corso delle prossime settimane.

Come funziona la modalità vocale di Claude Code

L’idea alla base è piuttosto semplice, ma potenzialmente molto potente: consentire agli sviluppatori di interagire con Claude tramite comandi vocali, senza dover necessariamente digitare ogni istruzione.

Per attivare la funzione è sufficiente digitare /voice e poi pronunciare il comando desiderato. Claude interpreterà la richiesta ed eseguirà l’operazione, integrandosi nel flusso di lavoro già in corso.

Molti di voi, soprattutto se lavorano quotidianamente con IDE complessi e repository articolati, possono facilmente immaginare i vantaggi di una simile integrazione: meno interruzioni manuali, più fluidità e un’interazione più naturale con il codice.

Come spesso accade nelle prime fasi di rilascio, non sono ancora stati chiariti alcuni aspetti fondamentali della nuova modalità: esistono limiti al numero di interazioni vocali? Sono previsti vincoli tecnici legati alla latenza o alla qualità dell’audio? La funzione si basa su tecnologie proprietarie o su partner esterni?

In particolare, non è noto se la modalità vocale sia stata sviluppata in collaborazione con fornitori di servizi vocali di terze parti (come ad esempio ElevenLabs, con cui Anthropic sarebbe in trattative); l’azienda, al momento, non ha rilasciato ulteriori commenti ufficiali.

Va ricordato che lo scorso maggio Anthropic aveva già introdotto la modalità vocale per il chatbot standard Claude, consentendo agli utenti di interagire con il modello per attività generiche tramite voce.

L’estensione di questa funzionalità a Claude Code rappresenta però un’evoluzione più tecnica e mirata: qui non si tratta semplicemente di fare domande o generare testi, ma di intervenire direttamente su progetti software reali. Il passaggio dalla chat generica all’ambiente di sviluppo è dunque tutt’altro che banale.

La concorrenza nel settore degli assistenti IA per sviluppatori è ormai agguerritissima, tra i principali contendenti troviamo GitHub Copilot di Microsoft, Cursor, le soluzioni IA di Google e gli strumenti di OpenAI.

Eppure, Claude Code si è rapidamente imposto come uno degli strumenti più adottati sul mercato; a febbraio Anthropic ha dichiarato che il fatturato di Claude Code ha superato i 2,5 miliardi di dollari, più che raddoppiato dall’inizio del 2026, mentre gli utenti attivi settimanali sono raddoppiati da gennaio.

Nel frattempo, l’app mobile di Claude ha registrato una crescita significativa dopo che Anthropic ha rifiutato di consentire al Dipartimento della Difesa statunitense di utilizzare la propria IA per la sorveglianza interna o per sistemi d’arma autonomi.

In seguito a questa decisione, l’app è salita in cima alle classifiche dell’App Store statunitense, superando persino ChatGPT. Un segnale interessante di come le scelte etiche possano influenzare, spesso, anche la percezione pubblica e l’adozione commerciale di una piattaforma.

Ad ogni modo, l’introduzione della modalità vocale di Claude Code non è soltanto una funzione di contorno, ma rappresenta un tassello nella trasformazione del modo in cui interagiamo con gli strumenti di sviluppo.

Se la fase di rollout procederà senza intoppi e se i limiti tecnici si riveleranno contenuti, potremmo assistere a una progressiva normalizzazione del coding conversazionale, dove tastiera e mouse non saranno più gli unici strumenti centrali.

Resta ora da capire quanto questa modalità verrà effettivamente adottata dagli sviluppatori nel lavoro quotidiano e se diventerà uno standard anche per i competitor.