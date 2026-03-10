Negli ultimi mesi abbiamo visto come l’intelligenza artificiale stia diventando sempre più centrale all’interno degli strumenti di produttività, con le grandi aziende tecnologiche impegnate a trasformare gli assistenti IA in veri e propri collaboratori digitali. In questo contesto si inserisce il nuovo annuncio di Microsoft, che ha presentato la terza ondata di aggiornamenti per Microsoft 365 Copilot, introducendo nuove funzionalità agentiche, integrazioni con modelli di terze parti e strumenti pensati per rendere l’IA ancora più integrata nei flussi di lavoro quotidiani.

L’azienda parla apertamente di Frontier Transformation, un approccio che punta a trasformare l’intelligenza artificiale da semplice strumento di supporto a motore centrale della produttività aziendale, capace non solo di velocizzare le attività esistenti ma anche di abilitare nuovi modelli di lavoro.

Tra le principali novità troviamo Copilot Cowork, il supporto al modello Claude di Anthropic, nuove esperienze agentiche integrate nelle app di Microsoft 365 e una nuova infrastruttura per gestire gli agenti IA nelle aziende.

Copilot Cowork è l’IA che gestisce attività complesse

Una delle novità più interessanti della terza ondata di aggiornamenti è Copilot Cowork, una nuova funzionalità sviluppata in collaborazione con Anthropic che consente all’assistente IA di gestire attività complesse e multi step nel tempo.

A differenza dei tradizionali prompt, che generano una risposta immediata e si concludono in pochi secondi, Cowork permette di delegare interi flussi di lavoro all’intelligenza artificiale.

Tanto per fare qualche esempio, l’utente potrebbe chiedere a Copilot di preparare una presentazione per un cliente, raccogliere dati finanziari rilevanti, coordinare email con il team, oppure organizzare il calendario di preparazione.

Il sistema può scomporre automaticamente la richiesta in diverse fasi, utilizzare più strumenti e continuare a lavorare anche per ore, mostrando progressi e aggiornamenti lungo il percorso.

Secondo Microsoft, questa capacità rappresenta un passaggio importante, l’IA non si limita più a generare contenuti, ma diventa un vero collaboratore digitale capace di portare avanti un progetto nel tempo. Al momento Copilot Cowork è in fase di test con un numero limitato di clienti e verrà distribuito inizialmente tramite il programma Frontier.

Arriva l’intelligenza multi-modello in Copilot

Un altro cambiamento rilevante riguarda il modo in cui Copilot utilizza i modelli IA, invece di affidarsi esclusivamente ai modelli di un singolo provider, Microsoft punta sempre più su un approccio multi-modello.

Con la terza ondata infatti, Copilot potrà utilizzare i modelli di OpenAI e il modello Claude di Anthropic; il sistema selezionerà automaticamente il modello più adatto all’attività richiesta, senza che l’utente debba scegliere manualmente.

Secondo Microsoft questo approccio permette di evitare la frammentazione tipica di molti strumenti IA, dove gli utenti sono costretti a cambiare piattaforma o selezionare manualmente il modello migliore per ogni attività.

Copilot sempre più integrato in Word, Excel, PowerPoint e Outlook

La nuova ondata di aggiornamenti introduce anche un’esperienza agentica più avanzata nelle app di Microsoft 365, tra cui Word, Excel, PowerPoint e Outlook; in queste applicazioni Copilot potrà lavorare direttamente all’interno dei documenti, creando e modificando contenuti dall’inizio alla fine.

Ad esempio potrà trasformare una bozza in un documento Word completo, migliorare un foglio Excel con formule e analisi dati, generare presentazioni PowerPoint seguendo il branding aziendale, o scrivere e perfezionare email direttamente in Outlook.

Un aspetto particolarmente importante è che tutte le modifiche rimangono trasparenti e revisionabili, consentendo agli utenti di controllare ogni passaggio del lavoro svolto dall’IA. Al momento queste nuove esperienza sono già disponibili in Word ed Excel, mentre il rollout per PowerPoint e Outlook è previsto nei prossimi mesi.

Copilot Chat diventa il centro del lavoro

Microsoft sta inoltre potenziando Copilot Chat, che diventerà il punto di partenza per molte attività lavorative; dalla chat sarà possibile creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni, pianificare riunioni, generare e inviare email, nonché avviare flussi di lavoro complessi.

In pratica, l’idea è trasformare la chat in una interfaccia universale per il lavoro, capace di collegare tutte le applicazioni dell’ecosistema Microsoft e anche strumenti di terze parti.

Agent 365: il sistema per gestire gli agenti nelle aziende

Con la diffusione degli agenti IA nelle organizzazioni, Microsoft ha annunciato anche Agent 365, una piattaforma pensata per permettere ai responsabili IT di monitorare, proteggere e gestire gli agenti IA su larga scala.

In pratica, Agent 365 fungerà da pannello di controllo per gli agenti presenti in azienda, integrandosi con le soluzioni di sicurezza di Microsoft come Defender, Entra e Purview. Il servizio sarà disponibile dal 1° maggio al prezzo di 15 dollari al mese per utente.

Arriva anche la nuova suite IA per aziende Microsoft 365 E7

Microsoft ha infine annunciato Microsoft 365 E7, una nuova suite pensata per le aziende che vogliono adottare l’intelligenza artificiale su larga scala. Il pacchetto include Microsoft 365 Copilot, Agent 365, Microsoft Entra Suite e Microsoft 365 E5 con funzionalità di sicurezza avanzate.

Il prezzo annunciato è di 99 dollari al mese per utente, con disponibilità a partire dal 1° maggio.

L’AI diventa parte integrante del lavoro quotidiano

Con la terza ondata di aggiornamenti di Copilot, Microsoft sembra voler accelerare in modo deciso la trasformazione degli strumenti di produttività; l’obbiettivo è quello di integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei flussi di lavoro quotidiani, trasformando Copilot da assistente IA a vero e proprio sistema operativo del lavoro digitale.

Nei prossimi mesi sarà interessante vedere come queste funzionalità verranno adottate dalle aziende e, soprattutto, quanto rapidamente gli agenti IA diventeranno una presenza stabile negli strumenti di produttività che milioni di persone utilizzano ogni giorno.