Amazon ha da poco introdotto una nuova personalità per Alexa+, la versione potenziata del chatbot che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per offrire risposte più naturali e personalizzate. La nuova personalità, denominata sassy (insolente, impertinente), combina una “personalità senza filtri” con battute taglienti, sarcasmo e occasionali imprecazioni censurate.

Pensata esclusivamente per un pubblico adulto, non è ancora chiaro come la nuova personalità di Alexa+ gestisca la censura del linguaggio. Gli utenti negli Stati Uniti che hanno avuto modo di provarla hanno segnalato la presenza di alcune espressioni leggere, come “diamine”, e non è ancora chiaro se il chatbot possa effettivamente dire parolacce censurandole con i classici segnali acustici. Quello che però sicuramente non mancherà sarà il sarcasmo: con questo nuovo stile il chatbot potrebbe rilasciare risposte impertinenti e divertenti, invitando per esempio l’utente a guardare fuori dalla finestra se chiederà informazioni sul meteo.

Come funziona la nuova personalità di Alexa+

Similmente alle nuove personalità introdotte recentemente da Amazon, è possibile attivare il nuovo stile sassy direttamente dalle impostazioni di Alexa+ o tramite comando vocale. Trattandosi di un profilo pensato esclusivamente per gli adulti, l’attivazione prevede alcune limitazioni. Non è possibile passare a questa personalità se sull’account è incluso un profilo Amazon Kids e, per confermare l’attivazione, è necessario passare attraverso alcuni controlli biometrici come la scansione del volto.

La nuova personalità di Alexa+, segnala Amazon, potrebbe includere contenuti destinati ad un pubblico maturo, ma il chatbot continuerà a rispettare precise linee guida: non sarà possibile, infatti, intavolare discorsi d’odio o conversazioni che includono attività illegali, attacchi personali o con contenuti che possano risultare dannosi. Con l’aggiunta di questo nuovo stile, che va a sommarsi allo stile conciso, rilassato e dolce rilasciati qualche settimana fa, il chatbot diventa ancora più completo e personalizzabile secondo le esigenze degli utenti.

Amazon aveva già dichiarato che rilascerà nuovi stili nel corso del tempo, dunque possiamo aspettarci ulteriori novità nel corso delle prossime settimane o mesi. Alexa+ è al momento disponibile negli Stati Uniti con un sovrapprezzo o incluso nel proprio abbonamento ad Amazon Prime, mentre in Italia è ancora in fase beta.