Amazon ha presentato ufficialmente tre nuovi stili di personalità per Alexa+, la versione potenziata dell’assistente digitale che sfrutta l’intelligenza artificiale per risposte più naturali e ragionamenti più complessi. I nuovi stili sono pensati per dare un tono differente al modo in cui l’assistente vocale risponde alle richieste dell’utente e hanno l’obiettivo di rendere le interazioni più vicine alle preferenze di ciascuno, senza però modificare le funzionalità classiche proprie dell’assistente digitale.

I nuovi profili introdotti su Alexa+ sono, a detta di Amazon, lo stile Conciso, Rilassato e Dolce. Lo stile Conciso, come si evince dal nome, è pensato per chi vuole risposte rapide e dirette, senza chiacchiere inutili né commenti aggiuntivi, e sceglierlo significa ricevere dall’assistente soltanto le informazioni necessarie nel minor numero di frasi. Lo stile Rilassato ha invece un tono più informale e tranquillo, con risposte più morbide e un registro colloquiale ma comunque chiaro e utile. Lo stile Dolce, infine, è quello più entusiasta e solare, con risposte positive, incoraggianti e cariche di entusiasmo, pensate per rendere più allegre le richieste di tutti i giorni.

In futuro arriveranno nuove personalità per Alexa+

Per creare questi stili, Amazon ha lavorato su parametri come l’espressività, l’apertura emotiva, la formalità, la schiettezza e l’umorismo. A secondo di come vengono combinati questi elementi, l’assistente mantiene le stesse capacità ma cambia il modo in cui si rivolge all’utente. In altre parole questo significa che, di fronte alla stessa domanda, Alexa cambierà il tono, la lunghezza e l’espressività della frase in base alla personalità scelta, ma il contenuto delle informazioni resterà sempre lo stesso.

Gli utenti possono già cambiare stile in qualunque momento tramite comando vocale, chiedendo direttamente ad Alexa di modificare il proprio stile di personalità, oppure intervenendo manualmente tramite l’app ufficiale, dove è possibile selezionare lo stile desiderato all’interno delle impostazioni. Dallo stesso menù è possibile anche impostare una voce diversa per l’assistente digitale, da abbinare alla personalità scelta.

I tre nuovi stili di personalità sono già disponibili per tutti gli abbonati ad Alexa+, anche se per ora soltanto negli Stati Uniti. Al momento non ci sono indicazioni precise sulle tempistiche di rilascio negli altri mercati, Italia compresa. Amazon ha comunque fatto sapere di voler ampliare ulteriormente l’offerta nei prossimi mesi, introducendo nuovi stili ottenuti combinando i parametri già utilizzati finora. L’obiettivo è rendere l’esperienza ancora più personalizzabile, permettendo agli utenti di modellare l’assistente in modo sempre più aderente alle proprie preferenze.