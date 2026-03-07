La crescente potenza di calcolo dei processori utilizzati sugli smartphone e sui tablet di fascia alta ha reso questi dispositivi sempre più prestanti anche nei videogame e ciò ha messo in difficoltà i produttori di console gaming, che si sono trovati a confrontarsi con un’ampia gamma di nuovi potenziali concorrenti.

Nelle scorse ore Microsoft ha condiviso alcuni dettagli sull’attesa prossima generazione della console della gamma Xbox, stuzzicando la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming, con un post su X ha reso noto che l’azienda è al lavoro sulle novità che si prepara a lanciare, incluso il device che è al momento noto con il nome in codice Project Helix.

Le novità di Microsoft per Xbox e videogame

Asha Sharma ha voluto anticipare che la nuova console gaming sarà “leader in termini di prestazioni” e che supporterà sia i giochi per console che per PC.

Il CEO di Microsoft Gaming ha inoltre reso noto che discuterà di tali novità con i partner e gli addetti ai lavori in occasione della GDC 2026, in programma dal 9 marzo al 13 marzo al Moscone Center di San Francisco.

La nomina di Asha Sharma a CEO di Microsoft Gaming risale alla fine dello scorso mese e la GDC 2026 rappresenta il suo primo importante appuntamento pubblico: non c’è da stupirsi, pertanto, se sfrutterà l’occasione per renderlo memorabile.

Sarà interessante scoprire se Project Helix sia semplicemente una sorta di PC mascherato da console, che livello di prestazioni sarà in grado di garantire, quando sarà effettivamente pronto per l’esordio sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare. La prossima settimana ne sapremo di più.