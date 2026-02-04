La prossima generazione di Xbox potrebbe arrivare nel 2027. A rivelarlo è stata Lisa Su, CEO di AMD, durante l’ultima earnings call dell’azienda di semiconduttori. Secondo Su, lo sviluppo della nuova console Microsoft con un SoC semi-custom AMD sta “procedendo bene per supportare un lancio nel 2027″.

Specifichiamo che non si tratta di una conferma ufficiale da parte di Microsoft, ma le parole della CEO di AMD indicano chiaramente quale sia l’obiettivo attuale del colosso di Redmond.

I piani di Microsoft e AMD per il futuro gaming

La presidente di Xbox Sarah Bond aveva annunciato la partnership pluriennale tra Microsoft e AMD per le console a metà del 2025. In quell’occasione, Bond aveva sottolineato come Microsoft stia puntando sull’uso dell’intelligenza artificiale e del machine learning nei futuri giochi Xbox.

Bond aveva anche dichiarato che le due aziende avrebbero co-ingegnerizzato i chip per diversi dispositivi, “nel vostro salotto e nelle vostre mani”, un riferimento che suggeriva chiaramente lo sviluppo di future console portatili Xbox oltre ai modelli da salotto tradizionali.

Documenti trapelati indicavano il 2028

In passato, documenti trapelati durante la causa FTC contro Microsoft avevano rivelato che l’azienda pianificava di rendere la prossima Xbox una “piattaforma di gioco ibrida“, capace di combinare hardware locale e cloud computing. Quegli stessi documenti indicavano un lancio previsto per il 2028.

Non è chiaro se Microsoft abbia deciso di anticipare i tempi, ma la possibilità esiste. In fin dei conti le Xbox Series X e S sono state lanciate nel 2020 e non hanno venduto quanto sperato rispetto alla generazione precedente, la Xbox One.

Un’accelerazione sulla prossima generazione potrebbe essere una risposta a queste performance di mercato e a una situazione complessiva in cui l’intero settore del gaming sta perdendo fiducia e interesse in Xbox, complice la fidelizzazione del marchio PlayStation e la crescita esponenziale del brand Steam con il proprio hardware.

Steam Machine in arrivo quest’anno

Durante la stessa earnings call, Lisa Su ha confermato che la Steam Machine di Valve alimentata da AMD è in programma per la spedizione all’inizio di quest’anno. Un altro segnale di come AMD stia consolidando la propria posizione nel mercato delle piattaforme gaming, sia su console tradizionali che su dispositivi ibridi.

Sarà interessante capire come Microsoft deciderà di posizionare la prossima console Xbox; scegliendo per una strategia di vendita più aggressiva, complice le deludenti prestazioni della generazione attuale, o se opterà per un allineamento alla concorrenza. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.