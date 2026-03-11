Proseguono gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: come abbiamo visto, l’iniziativa promozionale rimarrà a disposizione fino al 16 marzo con tantissime proposte sulla tecnologia e non solo. Tra le molte occasioni da sfruttare, non potevano mancare le offerte sui dispositivi Amazon per la smart home: scopriamo insieme gli sconti migliori da non perdere.
Gli sconti sui dispositivi Amazon della Festa delle Offerte di Primavera 2026
Non si ferma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida fino alle 23:59 del 16 marzo 2026, comprende tantissimi prodotti per la casa intelligente e coinvolge dispositivi Amazon delle serie Echo, Kindle, Fire TV Stick, Blink, Ring ed eero. Senza ulteriori indugi, ecco una selezione degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera sui dispositivi Amazon, ordinati per tipologia e prezzo:
Offerte dispositivi Echo
Amazon Echo Show 21 (Ultimo modello) | Fantastico schermo intelligente HD da 21” con Fire TV integrata, con Alexa, audio potente e dinamico e streaming HD immersivo
Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa
Amazon Echo Show 11 (ultimo modello) - Schermo Full HD da 11'' con colori vibranti, area di visione più ampia, audio spaziale e Alexa, Grafite
Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) - Schermo HD da 8,7'' con colori vibranti, audio spaziale e Alexa, Grafite
Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Grafite
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Azzurro
Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite
Offerte dispositivi Amazon per la sicurezza
Kit Ring Alarm - S | Sistema di allarme per la sicurezza della tua casa con monitoraggio assistito opzionale - Senza vincoli di lunga durata - Compatibile con Alexa
Ring Videocamera esterna Plus a batteria (Outdoor Camera Plus Ultimo modello) Video 2K grandangolare Videocamera di sicurezza wireless fai-da-te | Prova gratuita di 30 giorni piano d'abbonamento Ring
Videocamera Blink Outdoor 4 + Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) Bianca - Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni - Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso - IP65
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Videocamera esterna 2K+ Blink (ultimo modello) — videocamera di sicurezza smart senza fili, risoluzione video 2K, audio ottimizzato, durata delle pile fino a due anni. Sistema da 1 videocamera, nero
Videocamera esterna con proiettore Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza smart senza fili, LED da 700 lumen, durata delle pile di due anni | Modulo di sincronizzazione di base incluso
Videocamera interna inclinabile Ring (Pan-Tilt Indoor Camera) | Videocamera di sicurezza plug-in | Panoramica 360°, inclinazione 169° | Ring Protect: 30 gg. prova gratuita
Nuova videocamera Blink (Outdoor 4) + videocitofono supplementare Blink (nero) | Videocamera di sicurezza smart HD wireless | Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso | IP65
Videocamera Blink Outdoor 4 (Ultimo modello) - Videocamera di sicurezza smart HD wireless, autonomia di due anni, compatibile con Alexa - Sistema a 1 telecamera con Sync Module Core incluso - IP65
Ring Intercom Audio | Rendi il tuo citofono più intelligente | Audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto | Configurazione fai-da-te
Sistema di videocitofono Blink (Ultimo modello) - Video HD a figura intera, durata delle pile di 2 anni, configurazione semplice, IP-65 - Modulo di sincronizzazione di base incluso - Nero
Ring videocamera interna (Indoor Camera 2ª gen.) | Telecamera di sorveglianza per animali domestici | Audio bidirezionale, copertura per la privacy, fai-da-te | Ring Home: 30 gg. prova gratuita
Videocamera Mini 2K+ Blink (ultimo modello) | Videocamera di sicurezza domestica con alimentatore plug-in, risoluzione video 2K, zoom 4x, visione notturna a colori | 1 videocamera – Bianca
Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sicurezza, da interni, plug-in, audio bidirezionale, video HD, rilevazione di movimento, funziona con Alexa | Bianco
Altre offerte dispositivi Amazon
Ti presentiamo Amazon Fire TV Serie Omni Mini-LED da 65'', smart TV QLED 4K UHD, Dolby Vision IQ, modalità ambiente, modalità di gioco a 144 Hz, local dimming, comandi vocali con Alexa
Router wi-fi mesh Amazon eero Max 7 | Ethernet 10 Gbps | Copertura fino a 230 m² | Connette più di 250 dispositivi | Ideale per il gaming | Confezione da 1 | Ultima generazione
Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
Amazon Fire TV serie 4 da 43'' (ultimo modello), smart TV 4K Ultra HD con telecomando Alexa, HDR10+, processore veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) - Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria - 32 GB
Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Con pubblicità - Verde giada
Amazon Fire TV Cube (Ultimo modello) | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD
Ti presentiamo Fire TV Soundbar di Amazon, altoparlante 2.0 con DTS Virtual:X, Dolby Audio e Bluetooth
Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Ethernet 900 Gbps | Fino a 140 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 1 | Modello 2021
Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente
Amazon Smart Air Quality Monitor (Ultimo modello) | Sistema di monitoraggio della qualità dell’aria di Amazon | Conosci la qualità dell’aria, compatibile con Alexa
Fire TV Stick 4K Plus di Amazon, dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis
Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD
Questa era dunque la nostra selezione di sconti sui dispositivi Amazon della Festa delle Offerte di Primavera. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
