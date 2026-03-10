Il 2026 sarà, ormai quasi certamente, l’anno di ingresso per Apple all’interno del segmento degli smartphone pieghevoli. Un segmento già ampiamente solcato da competitor del calibro di Samsung, HONOR, Motorola, Nubia, Google e via dicendo, con proposte che ad oggi non hanno praticamente nulla da invidiare alle controparti dei modelli “standard” in termini di usabilità e specifiche tecniche, o quasi. Proprio nelle ultime ore, iPhone Fold si sarebbe mostrato all’interno di alcuni render CAD che ne svelerebbero il presunto design. Sembra però che lo stesso iPhone Fold, il primo pieghevole a libretto messo a punto da Apple, potrebbe cambiare nome: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone Fold: cambio di nome e nuovi render CAD

I nuovi render recentemente pubblicati dall’informatore Sonny Dickson sul social network X mettono a tutti gli effetti in mostra il (presunto) design di iPhone Fold, evidenziando la disposizione orizzontale con apertura a libretto, un’impostazione che abbiamo ormai imparato a menadito con Samsung Galaxy Z Fold e dispositivi simili.

I render in questione confermerebbero sostanzialmente le voci di corridoio più recenti, suggerendo che iPhone Fold presenterà un design del tutto simile alla prima generazione di Google Pixel Fold, eccezion fatta per il display esterno che potrebbe essere più ampio. Il pannello frontale avrà una misura di circa 5,5 pollici di diagonale, con un punch-hole in corrispondenza della porzione superiore per alloggiare il sensore della fotocamera. Stando ai rumor, il nuovo iPhone Fold dovrebbe presentare un’aspect ratio di 4:3, e questo sarebbe un fattore in grado potenzialmente di aumentare l’usabilità rispetto agli attuali pieghevoli a libretto dalla forma squadrata. Nel caso delle fotocamere, il nuovo iPhone Fold dovrebbe offrire due sensori da 48 megapixel, accompagnati da un flash LED.

Sembra però che il nome di iPhone Fold potrebbe essere leggermente diverso rispetto a quanto originariamente previsto: un nuovo rumor proveniente dalla Cina suggerirebbe infatti che il primo modello pieghevole di Apple potrebbe chiamarsi iPhone Ultra. Si tratterebbe nello specifico di un suffisso in comune con altri prodotti della compagnia statunitense come AirPods Ultra (con i sensori della fotocamera) e MacBook Ultra (il presunto modello dotato di display OLED, rumoreggiato da tempo), che la stessa Apple potrebbe rivelare entro la fine di quest’anno.

Com’è lecito aspettarsi il prezzo di lancio di iPhoneFold, almeno stando ai rumor, non sarà di certo tra i più popolari: si partirà da circa 1500 dollari per la configurazione di base, che arriveranno fino a 2800 dollari nel caso della sua configurazione più completa.

Come sempre vi raccomandiamo di prendere tali informazioni con le dovute pinze, nell’attesa di conferme (o eventuali smentite che dir si voglia dalla compagnia di Cupertino. Vi ricordiamo che il debutto di iPhone Fold è verosimilmente previsto per l’autunno di quest’anno, in concomitanza con la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, oltre che l’ultrasottile iPhone Air 2. Restiamo quindi in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali direttamente da Apple, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi.