Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono i modelli di fascia media della gamma Instinct 3 e i modelli di punta della precedente generazione, come Fenix 7.

Per i primi, arriva un nuovo aggiornamento minore che va principalmente a risolvere alcune criticità presenti. Per gli smartwatch di punta della precedente generazione, invece, arriva la seconda beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update. Scopriamo tutte le novità e come installare gli aggiornamenti.

Garmin Instinct 3 (e simili): in rollout un nuovo aggiornamento minore

Dopo un paio di mesi di sviluppo in beta, Garmin ha recentemente rilasciato il nuovo major update per tanti smartwatch di fascia media: Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

A pochi giorni di distanza, per correre ai ripari e risolvere alcuni bug presenti nella versione 13.25, l’azienda ha avviato il rilascio della nuova versione 13.26. Il changelog diffuso da Garmin è molto lungo perché include le modifiche apportate rispetto alla versione 12.23/12.26 (precedente major update).

Affiancando il nuovo changelog con quello che ha accompagnato la versione 13.25, abbiamo scoperto che il tutto si riduce a tre bug risolti (ma non per tutti i modelli) e all’aggiunta di nuove funzionalità per la salute e gli allenamenti pensate per i camionisti sui modelli Solar e AMOLED.

Changelog – versione 13.26 (dalla 13.25) Modifiche per tutti i Garmin Instinct 3 e Instinct E: Risolto il possibile crash che si verificava quando si abilitava Smart Wake per la prima volta.

Risolto il possibile crash all’accensione. Modifiche per i soli modelli Solar/AMOLED/Crossover: Risolto il problema per cui i telemetri laser di terze parti non ricevevano dati balistici (solo versioni Tactical). Modifiche per i soli modelli Solar/AMOLED: Aggiunte funzionalità per la salute e brevi allenamenti per i camionisti.

Garmin torna ad aggiornare in beta Fenix 7 e simili

Al netto del nuovo aggiornamento in forma stabile per Instinct 3 e tutti i modelli simili, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch da “outdoor” di fascia alta della precedente generazione: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e sono già nel pieno del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Dopo la versione 26.02 beta della scorsa settimana che ha dato il via al ciclo di sviluppo, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 26.03 beta, accompagnata da un changelog che parla dell’aggiunta di una nuova opzione e della risoluzione di un bug legato all’aggiornamento giornaliero consigliato. A differenza di quanto avvenuto nella precedente beta, Garmin segnala che la funzionalità ECG è stata disattivata.

Changelog – versione 26.03 beta (dalla 26.02 beta) Aggiorna l’opzione Carica RAM in modo che venga visualizzata solo quando l’orologio è connesso a Garmin Connect. Risolto un problema per cui l’allenamento giornaliero consigliato a volte visualizzava dati non validi per il tipo di obiettivo.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.