Chi possiede uno smartwatch Garmin abbinato a uno smartphone Android conosce bene la frustrazione nell’avere il proprio telefono silenzioso, in modalità Non Disturbare, mentre l’orologio continua a vibrare imperterrito a ogni notifica.

Su iPhone questo problema non è mai esistito, ma, stranamente, su Android gli utenti hanno dovuto convivere con un comportamento che sembrava più un bug che una scelta progettuale.

Con Garmin Connect 5.22 la situazione si sblocca finalmente nel modo giusto e la sincronizzazione della modalità Non Disturbare torna disponibile, ma stavolta con un interruttore dedicato per decidere se attivarla o lasciar perdere.

Una funzione dal percorso piuttosto travagliato

La storia di questa feature merita di essere spiegata, perché racconta bene come a volte le cose semplici diventino complicate (anche senza un motivo logico). In pratica, Garmin aveva introdotto la sincronizzazione DND nella versione 5.18 dell’app Connect il che significava che quando lo smartphone Android entrava in Non Disturbare, l’orologio seguiva a ruota e zittiva le notifiche.

Poi è arrivata la 5.19 e tutto è sparito. L’orologio è tornato a fare di testa sua, ignorando lo stato del telefono. Garmin non ha mai spiegato nel dettaglio il motivo del dietrofront, ma a pensarci bene aveva senso poiché c’era chi teneva il telefono in silenzioso durante le riunioni, ma voleva l’orologio attivo per non perdersi messaggi importanti o notifiche degli allenamenti. Il cambiamento improvviso della 5.18 aveva mandato all’aria questo schema.

Le lamentele di questo secondo gruppo sono state abbastanza rumorose da convincere Garmin a tornare sui suoi passi. Sul momento era sembrato un passo indietro frustrante, considerando da quanto tempo si chiedeva questa sincronizzazione.

La soluzione era semplice: far scegliere l’utente

Con la 5.22, Garmin arriva finalmente al compromesso più ovvio. La sincronizzazione DND diventa opzionale; per trovarla basta aprire l’app Garmin Connect su Android, andare in Impostazioni, poi Notifiche, Notifiche App e infine Segui comportamento Non Disturbare. Lo si attiva se si vuole che telefono e orologio vadano a braccetto, lo si lascia spento se si preferisce il controllo separato.

Era quello che gli utenti chiedevano da sempre e ci sono voluti anni e un paio di false partenze, ma alla fine Garmin è riuscita a soddisfare la propria utenza, almeno per ora.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamenti che saranno in ogni caso rilevabili e installabili nel giro di pochi giorni.