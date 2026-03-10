In occasione della Game Developers Conference 2026 (GDC), NVIDIA ha annunciato una serie di aggiornamenti per l’ecosistema GeForce e per le piattaforme dedicate allo sviluppo di videogiochi, senza dimenticare l’ecosistema RTX e le nuove tecnologie per i PC AI di nuova generazione.

Tra le principali novità figurano DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation, già anticipato a CES 2026, nuove funzionalità per GeForce NOW e aggiornamenti alle tecnologie RTX AI dedicate alla generazione video e ai flussi di lavoro creativi.

Gli annunci NVIDIA riguardano sia il miglioramento delle prestazioni nei giochi, sia strumenti pensati per sviluppatori e creator che utilizzano GPU RTX per la creazione di contenuti; insomma, l’azienda sembra voler concretizzare al massimo il vantaggio su AMD, non solo sul versante hardware ma anche e soprattutto dal punto di vista software, nel senso più ampio del termine (quindi non parliamo di driver).

NVIDIA DLSS 4.5 introduce finalmente la Dynamic Multi Frame Generation

Tra le principali novità presentate alla GDC 2026 c’è NVIDIA DLSS 4.5, o meglio, quella che possiamo definire la “versione completa” dell’ultima iterazione della tecnologia di upscaling e generazione dei frame basata su Intelligenza Artificiale. Il nuovo aggiornamento introduce come detto la Dynamic Multi Frame Generation, una modalità progettata per aumentare il frame rate adattandolo dinamicamente alla frequenza di aggiornamento del monitor; l’obiettivo è piuttosto semplice: massimizzare le prestazioni mantenendo al tempo stesso stabilità dell’immagine e qualità visiva.

La tecnologia sfrutta inoltre una nuova generazione di Super Resolution basata su modelli Transformer 2a gen, con miglioramenti nella stabilità temporale dell’immagine e nella gestione dell’anti-aliasing. Tra le caratteristiche principali di DLSS 4.5 segnaliamo:

Dynamic Multi Frame Generation per aumentare dinamicamente il frame rate

Supporto fino a 240 FPS per adattarsi ai monitor ad alto refresh rate

Super Resolution di seconda generazione basata su transformer

Miglioramenti nella stabilità temporale e riduzione del ghosting

Frame pacing più stabile e qualità dell’immagine migliorata

Supporto alla modalità Multi Frame Generation 6× per GPU RTX 50 Series

Secondo quanto indicato da NVIDIA, la funzione Dynamic Multi Frame Generation sarà disponibile dal 31 marzo tramite aggiornamento software, rispettando sostanzialmente la roadmap NVIDIA che aveva anticipato un lancio entro questa primavera. La tecnologia NVIDIA sarà inoltre integrata in diversi giochi in arrivo a breve; tra questi segnaliamo 007 First Light e CONTROL Resonant, titoli molto attesi che tra le altre cose offrono anche il supporto per il Path Tracing.

GeForce NOW riceve aggiornamenti per VR e gestione della libreria

Alla GDC 2026 NVIDIA ha annunciato anche diverse novità per GeForce NOW, la piattaforma di cloud gaming dell’azienda statunitense che, almeno stando agli ultimi dati, continua a crescere in modo importante. Gli aggiornamenti puntano a migliorare la scoperta dei giochi disponibili tramite servizi in abbonamento e a offrire un’esperienza più fluida sui dispositivi compatibili con la realtà virtuale.

Tra le novità principali figurano nuovi strumenti per collegare account e sincronizzare automaticamente le librerie dei giochi, ma non solo. Ecco quelle più rilevanti:

Nuove etichette nell’app per identificare i giochi disponibili tramite

Xbox Game Pass

Ubisoft+

Collegamento account ampliato con supporto in arrivo per GOG

Sincronizzazione delle librerie di gioco

Streaming VR fino a 90 fps (rispetto ai precedenti 60 fps)

Supporto per dispositivi come Apple Vision Pro e Meta Quest

La libreria di GeForce NOW continuerà inoltre a espandersi con nuovi titoli disponibili al lancio nel cloud, tra questi CONTROL Resonant e Samson: A Tyndalston Story. NVIDIA ha inoltre annunciato l’arrivo della funzione Cloud Playtest, uno strumento che permetterà agli sviluppatori di testare i giochi direttamente dal cloud su diversi dispositivi e raccogliere dati durante le sessioni di prova.

RTX AI semplifica la generazione video con ComfyUI

In chiusura, ma per questo non meno importanti, gli ultimi aggiornamenti NVIDIA dedicati all’ecosistema RTX AI, con particolare attenzione alla generazione video basata su Intelligenza Artificiale. Le novità riguardano l’integrazione con ComfyUI, uno degli strumenti open source più utilizzati per creare workflow di generative AI. Tra le funzionalità annunciate figura anche App View, una nuova interfaccia semplificata che consente di utilizzare il software senza dover configurare manualmente i complessi flussi a nodi.

Anche qui le chicche per gli utenti sono diverse:

Nuova modalità App View in ComfyUI con interfaccia semplificata

Supporto ai formati NVFP4 e FP8 per i modelli AI

Prestazioni fino a 2,5× superiori e riduzione dell’uso di memoria fino al 60%

Supporto ai modelli LTX-2.3, FLUX.2 Klein 4B E FLUX.2 Klein 9B

NVIDIA ha inoltre reso disponibile RTX Video Super Resolution come nodo per ComfyUI, permettendo di effettuare l’upscaling dei video generati fino a risoluzione 4K. La tecnologia in questo caso sfrutta i Tensor Core delle GPU RTX e consente di effettuare l’upscaling fino a 30 volte più velocemente rispetto ad altri strumenti locali utilizzati per la generazione video.

Tra gli aggiornamenti dell’ecosistema RTX AI figurano anche LM Link (per eseguire modelli AI su dispositivi remoti come se fossero locali), ottimizzazioni per GPU RTX nelle applicazioni di generative AI e nuove integrazioni con software di creazione e sviluppo.