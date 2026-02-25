NVIDIA sarebbe ormai vicina al lancio dei suoi primi chip ARM per personal computer. Secondo un recente report del The Wall Street Journal, infatti, diversi produttori starebbero preparando nuovi laptop Copilot+ basati sulle soluzioni della società californiana, con l’obiettivo di portarli sul mercato entro giugno 2026.

Ovviamente non è una conferma ufficiale, tuttavia tra i partner NVIDIA citati figurano nomi come Dell e Lenovo, con quest’ultima che potrebbe presentare più modelli rispetto agli altri OEM coinvolti.

Chip N1 e N1X: CPU, GPU e NPU integrate in un unico SoC

Il progetto dei chip ARM di NVIDIA è in sviluppo da tempo e prevede una collaborazione con MediaTek, come del resto avevamo appreso qualche settimana fa. Le soluzioni in arrivo sarebbero identificate internamente come NVIDIA N1 e N1X (e lo sapevamo) entrambe caratterizzate da un approccio system-on-chip, integrando CPU, GPU e NPU in un unico pacchetto.

L’obiettivo è competere nel segmento dei cosiddetti Copilot+ PC, notebook dotati di unità di elaborazione neurale dedicate e progettati per eseguire operazioni di Intelligenza Artificiale in locale, senza dipendere dal cloud insomma. Attualmente il mercato dei notebook Windows 11 è dominato principalmente da piattaforme x86 di Intel e AMD, oltre alle soluzioni ARM di Qualcomm con la famiglia Snapdragon X.

Le architetture ARM puntano in particolare sull’efficienza energetica, elemento chiave nei notebook sottili e leggeri. In questo contesto, NVIDIA mira senza dubbio a proporre sistemi capaci di competere sul fronte combinato di prestazioni e autonomia, con un livello di integrazione molto elevato.

Secondo informazioni emerse nelle scorse settimane inoltre, sarebbero stati individuati riferimenti ad almeno sei modelli IdeaPad, Yoga e Legion di Lenovo basati sui nuovi chip, tra cui varianti da 14 e 16 pollici e un modello gaming da 15 pollici. Anche Dell starebbe lavorando su un notebook della linea Alienware e su un ulteriore dispositivo XPS equipaggiato con l’inedita piattaforma NVIDIA.

Se tutto procede come dovrebbe, ovvero con un lancio effettivo entro la fine del secondo trimestre, è molto probabile che i primi notebook Copilot+ con chip NVIDIA saranno svelati al Computex di Taipei 2026, atteso ricordiamo per fine maggio/inizio giugno. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte dell’azienda statunitense o dei partner, in quanto non possiamo escludere del tutto che NVIDIA alla fine scelga un evento indipendente, soprattutto vista l’importanza che dovrebbe ricoprire il progetto.